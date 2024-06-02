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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 09:52
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 15:52
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SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 13 kişi gözaltına alındı

Filistin İçin Bin Genç Hareketi sosyal medya hesabından, "Suçlu olan biz gençler değil, siyonizmi besleyen soykırıma ortak olanlardır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç'ten 13 kişi gözaltına alındı

Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden 13 kişi, SOCAR eylemi gerekçe gösterilerek bu sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındı.  

Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
1 Haziran 2024

Avukat Yağız Timoçin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Müvekkillerimiz ile görüştük. 13 kişi gözaltında, toplam 16 kişilik dosya. Mala zarar ve işyeri dokunulmazlığı ihlali isnad. Müvekkilerimize çıplak arama dayatılmış, ayakkabı dahi giydirilmeden gözaltına alınmışlar" ifadelerini kullandı.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi ise sosyal medya hesabından, "Suçlu olan biz gençler değil, siyonizmi besleyen soykırıma ortak olanlardır. Tüm Filistin dostlarını mücadelemize sahip çıkmaya, hareketimizle dayanışmaya çağırıyoruz!" paylaşımı yaptı..

Filistin İçin Bin Genç, önceki gün (31 Mayıs) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto etti.

Şirketin İstanbul Sarıyer’deki binası önünde toplanan kitle, kırmızı boyaları binaya attı.Topluluk eylem sonrası, sosyal medya hesabından "Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik" dedi. (AÖ)

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