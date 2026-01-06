TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.01.2026 15:53 6 Çile 2026 15:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.01.2026 16:01 6 Çile 2026 16:01
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şnorhavor Surp Dzınunt*

Bila Cejna Noelê ya Ermenan pîroz be

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Pîrozbahiyên Cejna Noelê(Surp Dzinunt) li Tirkiyeyê dest pê kir. Li gorî salnameya Dêra Ermenan Cejna Noelê îşev e.

Ermenên li Tirkiyeyê Noelê bi navê Surp Dzinunt (Vejîna Pîroz) di 6ê Kanûna Paşiyê de pîroz dikin.

Li gorî salnameya Dêra Ermenan Cejna Noelê îşev e. Ermenên li Tirkiyeyê Noelê bi navê Surp Dzinunt (Vejîna Pîroz) di 6ê Kanûna Paşiyê de pîroz dikin.

Amadekariya ji bo Noelê li Dêra Ermenan heft hefteyan didomin. Navê vê, Hisnag e.

Di yekem, çarem û heftem hefteyên Hisnagê de endamên dêrê parêzeke vejeteryan dikin. Her rojên şemiyê di berbangê de diayan dikin û îlahiyan dibêjin. Her weha findeke nû ya binevşî vêdixin.

Şeva sersalê di nava vê deme de ye ku endamên dêrê vê şevê bi malbatên xwe re dimînin. Heman rojê diçin dêrê û diaya şikirkirînê dikin.

Ji bo şikir û spasîyê endamên malbatê li dêrê kom dibin. Taybetî xwarinên bêgoşt û çerez tê xwarin. Heke goşt bê xwarin jî goştê heywanên avî tê tercîhkirin.

Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ (Şnorhavor Surp Dzınunt): Gotineke ermenîkî ye ku tê wateya "Vejîna Pîroz ya Bextewer" ango "Noela Bextewer".

(TY/AY)

