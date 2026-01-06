Şnorhavor Surp Dzınunt*

Pîrozbahiyên Cejna Noelê(Surp Dzinunt) li Tirkiyeyê dest pê kir. Li gorî salnameya Dêra Ermenan Cejna Noelê îşev e.
Ermenên li Tirkiyeyê Noelê bi navê Surp Dzinunt (Vejîna Pîroz) di 6ê Kanûna Paşiyê de pîroz dikin.
Amadekariya ji bo Noelê li Dêra Ermenan heft hefteyan didomin. Navê vê, Hisnag e.
Di yekem, çarem û heftem hefteyên Hisnagê de endamên dêrê parêzeke vejeteryan dikin. Her rojên şemiyê di berbangê de diayan dikin û îlahiyan dibêjin. Her weha findeke nû ya binevşî vêdixin.
Şeva sersalê di nava vê deme de ye ku endamên dêrê vê şevê bi malbatên xwe re dimînin. Heman rojê diçin dêrê û diaya şikirkirînê dikin.
Ji bo şikir û spasîyê endamên malbatê li dêrê kom dibin. Taybetî xwarinên bêgoşt û çerez tê xwarin. Heke goşt bê xwarin jî goştê heywanên avî tê tercîhkirin.
