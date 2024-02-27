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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 10:24
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 11:06
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SMF, ESP ve Partizan üyeleri gözaltına alındı

İzmir ve İstanbul'da yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SMF, ESP ve Partizan üyeleri gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul’da bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemedi.
  
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev baskınlarında polisin yurttaşlara işkence uyguladığını belirtti. 

ESP ise polisin Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) üyesi Mazlum Ortaç’a uyguladığı şiddetin fotoğrafını paylaştı.

İzmir

İzmir’deki baskınlarda da, SKM Genel Sözcüsü Tanya Kara, SKM Genel Meclis üyesi Meliha Kayacı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi T.K. ve iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltıların gerekçesine dair bilgi verilmezken, 24 saatlik avukat kısıtlılığı kararı olduğu öğrenildi. 
 
Gözaltına alınanlar İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)

ESP gözaltılar ezilenlerin hukuk bürosu SMF
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