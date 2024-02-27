SMF, ESP ve Partizan üyeleri gözaltına alındı

İstanbul’da bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemedi.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev baskınlarında polisin yurttaşlara işkence uyguladığını belirtti.

ESP ise polisin Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) üyesi Mazlum Ortaç’a uyguladığı şiddetin fotoğrafını paylaştı.

İzmir

İzmir’deki baskınlarda da, SKM Genel Sözcüsü Tanya Kara, SKM Genel Meclis üyesi Meliha Kayacı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi T.K. ve iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltıların gerekçesine dair bilgi verilmezken, 24 saatlik avukat kısıtlılığı kararı olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınanlar İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)