Smart Solar'da 114 günlük grev başarıyla sonuçlandı

Birleşik Metal-İş Sendikası, Smart Solar işyerinde 22 Ekim 2025'te 260 işçinin katılımıyla başlayan grevin, 114 günün sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesiyle sona erdiğini duyurdu.

Sendika'nın açıklamasında, sözleşmenin üyelerin onayı ve rızasıyla imzalandığı belirtildi.

BASINA VE KAMUOYUNA👇



🔴SMART SOLAR’DA 114 GÜNDÜR SÜREN GREVİMİZ KAZANIMLA SONUÇLANDI✊✊



Smart Solar işyerinde, 22 Ekim 2025 tarihinde 260 üyemizle başladığımız, 114 gündür büyük bir kararlılık, inanç ve dayanışmayla sürdürdüğümüz grevimiz, üyelerimizin onayı ve memnuniyetiyle… pic.twitter.com/5TkM8Sdb0M — BİRLEŞİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 12, 2026

"114 gün boyunca örgütlü ve disiplinli duruş"

Birleşik Metal-İş başarıyla sonuçlandırılan grevin toplu sözleşme ve grev hakkına sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu vurguladı. Sendika 114 gün boyunca grev alanında sürdürülen örgütlü ve disiplinli duruşun, işçilerin kararlılığını ve haklılığını kamuoyuna güçlü biçimde yansıttığını belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, "Taraflar arasında yürütülen müzakereler sonucunda imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlandı."

Sendika yapılan düzenlemelerin hayat pahalılığı karşısında “nefes aldıracak” nitelikte olduğunu ve ekonomik açıdan tatmin edici artışlar içerdiğini belirtti. Verilen bilgiye göre, ayrıca grev sürecinde işten çıkarılan tüm işçilerin işe geri dönüşü de sağlandı.

Dayanışmaya selam

Sendika açıklamasında, grev süresince çadır alanını boş bırakmayan ve dayanışma gösteren kişi ve kurumlara teşekkür etti:

114 gün boyunca grev çadırımızı bir an olsun boş bırakmayan, desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen dostlarımıza teşekkür borçluyuz. Bu onurlu mücadelede bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta konfederasyonumuza; dayanışmasını esirgemeyen kardeş sendikalarımıza; desteklerini açıkça ortaya koyan siyasi partilere; grev çadırımızı ziyaret ederek yanımızda olduklarını gösteren tüm kurum ve kuruluşlara; Smart işçilerinin sesini kamuoyuna taşıyan basın emekçilerine; süreci büyük bir özveriyle yürüten ve destekleyen sendikamızın şubelerine, yöneticilerine, temsilci kadrolarımıza ve tüm üyelerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Açıklamada, söz konusu grevin yalnızca Smart Solar işçilerinin değil, tüm metal işçilerinin ve Türkiye işçi sınıfının ortak kazanımı olduğu ifade edildi. Smart Solar’daki 114 günlük grevin, örgütlü mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyan önemli bir deneyim olarak işçi sınıfı tarihindeki yerini aldığı belirtildi.

(AEK)