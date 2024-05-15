Slovakya Başbakanına silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Slovakya Haber Ajansı’nın (TARS) haberine göre, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Fico hastaneye kaldırıldı.

Euro News’un haberine göre saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

(AS)