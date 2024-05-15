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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 16:47
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Slovakya Başbakanına silahlı saldırı

Yaralanan Başbakan Robert Fico hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Fotoğraf: TARS

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Slovakya Haber Ajansı’nın (TARS) haberine göre, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Fico hastaneye kaldırıldı.

Euro News’un haberine göre saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

(AS)

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