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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 10:01
1 dk Okuma

SKM'li kadınlar hastane önünde sordu: Selen Bilgin’e ne oldu?

"Selen Bilgin’e ne oldu? Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın” pankartının açıldığı eylemde, "Kadın cinayetleri politiktir", "Selen Bilgin'e ne oldu?" dövizleri taşınırken, sık sık "Erkek adalet değil gerçek adalet" sloganları atıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SKM'li kadınlar hastane önünde sordu: Selen Bilgin’e ne oldu?
Fotoğraf: MA

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi kadınlar, İstanbul Beylikdüzü’ndeki Birinci Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan dedesi için refakatçi olarak kalan ve anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu şüpheli şekilde yaşamını yitiren hemşire Selen Bilgin (24) için hastane önünde eylem yaptı.

Şüpheli kadın ölümlerine karşı mücadele çağrısı

MA’nın haberine göre,  “Selen Bilgin’e ne oldu? Şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın” pankartının açıldığı eylemde, "Kadın cinayetleri politiktir", "Selen Bilgin'e ne oldu?" dövizleri taşınırken, sık sık  "Erkek adalet değil gerçek adalet" sloganları atıldı.

Bilgin’in yaşamını yitirmesinden dakikalar sonra odadan çıktığı güvenlik kameralarına yansıyan ve cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı iddia edilen hastane sahibi Fatih A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını protesto eden kadınlar, şüpheli kadın ölümlerine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Burada kısa bir konuşma yapan SKM İstanbul Sözcüsü Leyla Can, Bilgin’in şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiğini belirterek, şöyle dedi:

“Kamera görüntülerinde Selen’in ölü olarak bulunduğu odadan hastanenin sahibi Fatih Akın’ın en son girip çıktığı tespit edilmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmeden serbest bırakıldı. Buradan bir kez daha soruyoruz; Selen bilgin için etkin bir soruşturtma yürütülünceye kadar mücadelemiz sürecek. Tüm kadınları ‘Selen Bilgin’e ne oldu’ demeye, şüpheli kadın ölümleri için mücadele etmeye, ses çıkarmaya çağırıyoruz.”

(EMK)

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