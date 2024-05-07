“Sizler 53 bin insanın ölümünü sindirmiş olabilirsiniz, ben sindirmedim”

6 Şubat 2023 Maraş depremlerinde annesini, iki kardeşini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, Ankara Adalet Sarayı önünde “Adalet Nöbeti”ne başladı.

Nöbetiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, özetle şöyle dedi:

“Dün nöbetimin ilk dakikalarında özel güvenlik gelip sadece yukarıya genel bilgilendirme yapacağız dediler. Sorun değil dedim. İlerleyen zamanlarda her dakikada bir başka polis memuru gelip ne yaptığımı sordu. Güzel bir dille adaleti ne için aradığımı anlattım. Sonunda hep birlikte gelip aralarında en yetkilisi olduğunu düşündüğüm polis memuru, adliye önünde eylem yapamayacağımı söyledi. Bunun en yasal hakkım olduğunu söylememle ne Türk vatandaşlığın kaldı, ne yaşadığım acı.

“Depremi biz mi yaptık?”

“Derdimin olay çıkarmak olduğu, amacımın belli olduğu gibi bir sürü fütursuzca laflar edildi. Benim tek amacım var o da: Adalet. 6 Şubat depreminde vefat eden tüm vatandaşların korunması için Anayasamız açıkça devletin vatandaşına sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını sağlaması gerektiğini söylediğini, 6 şubat günü neden 53 bin insanı korumadığını, neden kendi çabalarımız ile sevdiklerimizi kurtarmaya çalışmak zorunda bırakıldığımızı dile getirdim.



“Dokuz aylık yeğenimin ölümünü kullanarak neden duygusal sömürü yaptığım gibi birçok ifade kullanıldı. En son cümleleri ‘Depremi biz mi yaptık?’ oldu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Döne Kaya. Acım da öfkem de dinmedi, dinmeyecek. Çünkü Fuat Koku Sitesi'nin yıkım sebeplerini ve sorumluların kimler olduğunu biliyorum. Sizler 53 bin insanın ölümünü çok kolayca sindirmiş olabilirsiniz; ama ben sindirmedim, kabul de etmiyorum. Bilim açıkça depremin ve sonuçlarının neler olacağını depremden önce bizlere söyledi. Soruyorum size neden önlem alınmadı? Adalet istiyorum.

“İmza: Annesini, kız kardeşini, abisini ve 9 aylık yeğenini kaybetmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Döne Kaya.”