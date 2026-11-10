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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 14:02 10 Kasım 2026 14:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 14:06 10 Kasım 2026 14:06
Okuma Okuma:  3 dakika

"Sizin gözünüzde 40 bin öğrenci bir Fatma Betül etmiyor mu?"

CHP milletvekilleri Aysu Bankoğlu ve Deniz Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 bütçesini öğrenci bursları, yurtların güvenliği ve vakıf ve derneklere ayrılan kaynaklar üzerinden eleştirdi. Bankoğlu, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen fon soruşturmasına atıf yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Sizin gözünüzde 40 bin öğrenci bir Fatma Betül etmiyor mu?"
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesi görüşülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın sunumunun ardından söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrenci burslarından yurtların koşullarına, vakıf ve derneklere aktarılan kaynaklardan Sayıştay’ın tespitlerine kadar çeşitli başlıklarda Bakanlığı eleştirdi.

Bankoğlu: 40 bin öğrenciye bir yıllık burs

Bankoğlu, 2026’da lisans öğrencilerine verilen aylık KYK bursunun 4 bin lira olduğunu hatırlatarak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen fon soruşturmasını gündeme getirdi.

Kaya’nın geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yurt dışı eğitimi için aldığı bursu da hatırlatan Bankoğlu, bursun “usulsüz” olduğunu öne sürdü ve tutarının 106 bin dolar olduğunu söyledi.

Bankoğlu, Kaya’nın ailesindeki bazı isimlerin üst düzey kamu görevlerine getirilmesini de eleştirdi:

“Türkiye’de milyonlarca genç kamuya girebilmek için sınavlara hazırlanırken, mülakat kapılarında beklerken bu ülkenin fırsatlarını Sayan ailesi kullandı.”

Bankoğlu, Kaya hakkında devam eden fon soruşturmasına ilişkin 1 milyar 860 milyon liralık tutara işaret ederek, bir öğrencinin yıllık 48 bin lira burs aldığı hesabıyla bu paranın yaklaşık 40 bin öğrenciye bir yıl boyunca burs olarak verilebileceğini söyledi.

Bankoğlu, Bakan Bak’a şöyle seslendi:

Sayın Bakan, 40 bin öğrencinin bursu için kaynak bulabiliyor musunuz? Bu ülkenin 40 bin evladına bir yıl boyunca eğitim desteği sağlayabiliyor musunuz? Sizin gözünüzde 40 bin öğrenci bir Fatma Betül etmiyor mu?

Demir: Öğrencinin günlük bursu 133 lira

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de aylık 4 bin liralık lisans bursunun günlük yaklaşık 133 liraya denk geldiğini söyledi.

Kira, yurt, kitap ve kırtasiye giderlerinin bu hesaba dahil olmadığını belirten Demir, öğrencilerin beslenme, ulaşım ve sosyal yaşam giderlerini karşılamakta zorlandığını söyledi:

“Bir öğrencinin üniversite hayatındaki en büyük kaygısı sınavı geçmek olmalı; ay sonunu getirmek, karnını doyurmak ve barınacak yer bulmak olmamalı.”

Demir, burs miktarlarının öğrencilerin gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesini istedi.

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Vakıf ve derneklere 3 milyar liranın üzerinde ödenek

Demir, 2027 bütçe teklifinde vakıf ve derneklere yapılacak transferler için 3 milyar 86 milyon liranın üzerinde ödenek öngörüldüğünü söyledi. 2025’te bu kuruluşlara aktarılan kaynağın ise 3,5 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

“Bir tarafta barınma ve beslenme giderlerini karşılayamayan üniversite öğrencileri, diğer tarafta milyarlarca liralık kaynak aktarılan vakıf ve dernekler var” diyen Demir, bütçenin önceliklerini eleştirdi.

Sayıştay: Bazı yurtlarda iskân belgesi yok

Demir ayrıca Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilişkin 2025 yılı denetim raporundaki öğrenci yurtlarıyla ilgili tespitleri gündeme getirdi.

Raporda bazı yurtlara yapı kullanma izin belgesi, yani iskân alınmadan öğrenci yerleştirildiğinin belirtildiğini aktaran Demir, Bakanlığın hangi yurtlarda eksiklik bulunduğunu ve bunların ne zaman giderildiğini açıklaması gerektiğini söyledi.

Demir, yurtların yalnızca yatak kapasitesi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini; yangın güvenliği, asansörler, hijyen, ısınma ve yemek koşullarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Sayıştay raporundaki Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ilişkin bir başka bulguya da değinen Demir, Bakanlığın TFF’den 4 milyon 750 bin liralık alacağının tahsil edilmediğini söyledi.

Demir, Bakanlığın gençlerin ekonomik sorunları, yurt güvenliği ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilere yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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