Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Sakık: “Merhamet sofrasında karın doyurmuyoruz, Celal Adan derhal istifa etmeli”

Bahçeli'ye yanıt verdi

Bakırhan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cezaevleri: Yine cezaevindeki bin bir türlü baskı ve zulme rağmen umut, özgürlük ve adalet diyen ve bize büyük güç ve destek veren sağlayan cezaevindeki yoldaşlarımı da saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyetin kuruluşu üzerinden 100 yıl geçti. Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana 100 yıl atlattık. Maalesef cumhuriyet biz Kürtler, Aleviler ve emekçiler için başarılı bir sınav vermedi.

Yüzyıllık cumhuriyet döneminde eşitlikten, adaletten, insanca yaşamdan, barıştan bahsetmek çok mümkün değil. Bu nedenle cumhuriyetin 100 yılı biz ötekileştirilenler için gerçekten zor bir yüzyıl oldu. Şimdi sizinle birlikte burada cumhuriyetin 100 yıllık muhasebesini yapıp cumhuriyetten elimize ne kaldığını hep birlikte görelim.

Meclis’te küfür: Bizler Bahçeli'den özür beklerken Bahçeli o sözlere sahip çıktı. MHP Genel Başkanı aslında kendi vekiline sahip çıkarak bize bir gerçekliği daha gösterdi. Bunların küfürden ve antidemoktatik uygulamaları savunmaktan başka amacı yok. Küfür ve hakaretleri konuşmalarından çıkarınca bunlardan geriye bir şey kalmıyor.

Tehdit ediyor, yetmiyor Celal Adan'ı savunuyor. İnsanın ağzına alamayacağı sözler için Bahçeli 'İsabetli sözlerdir' diyor. Biz böyle bir grup başkanvekilini tanımıyoruz. Haddinizi bilin. Sizin arkanızda mafyalar olabilir, bizim arkamızda halk var.

Kürt Sorunu: Değerli arkadaşlar, Kürt sorunu yüzyıldır çözümsüz. Bu iktidar Kürtlerin hiçbir coğrafyada kazanımlarına tahammül etmiyor. Türkiye’de demokrasi ve barışın hayata geçmesini engellemek için İmralı’da kendi anayasa ve yasalarını da hiçe sayarak mutlak bir tecrit uyguluyor.

Tecridin bu ülkeye demokrasi ve barışa bir yarar sunmadığını defalarca dile getirdik, dile getirmeye çalışacağız. Tecrit daha fazla kavga, ölüm ve yoksulluk demektir. Biz bu mutlak tecride son vermek için arkadaşlarımızla elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyarak hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz.”

Ne olmuştu?

HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık kürsüye çıkarak Kürtlerin 100 yıldır yaşadığı katliamları açıklamış ve “Bu Cumhuriyet’in yüzyıllık karanlığı. Yeni bir Cumhuriyet’i birlikte inşa edebiliriz. Yepyeni ve birlikte bir beyaz sayfa açabiliriz” demişti.

MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan ise mikrofonu kapalı sanıp, 'p*z*nkler' ifadesini kullanmıştı. Konuya dair konuşan Bahçeli de "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı zırvalarla bize cesaret temsili olan aklını başına alsın, onların aklını alırım" dedi.

(EMK)