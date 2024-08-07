İzmir, Buca’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinden bianet’e yazan Oktay Kelebek, “kuyu tipi” diye adlandırılan S, Y tipleri ile yüksek güvenlikli cezaevlerinin koşullarını anlattı.

Kelebek, “Size, betondan bir tabuttan yazıyorum” diye başladığı mektubunda neden açlık grevi yaptıklarını şöyle açıkladı:

“Arkadaşlarım Cem Dursun ve Mehmet Güvel ile beraber tutuklu kaldığımız, ‘kuyu tipi’ olarak da gündeme gelen Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesi, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası hükümlüleri için yapıldığı söylenen hapishanelerden biri. Burada bizim dışımızda tanıdığımız tüm mahpuslar ya ağırlaştırılmış müebbet ya müebbet hapis hükümlüsü, fakat biz değiliz. O zaman neden buradayız?

“Tek talebimiz, yüksek güvenlikli olmayan bir hapishaneye sevk”

Neden yasalara göre tüm gün havalandırmaya çıkma hakkımız varken havalandırması olmayan, bir kümes gibi pencereleri telle örtülü, 7/24 kamerayla izlendiğimiz, insanlık onurumuzun üzerinde tepinildiği bu hapishanedeyiz? İşte bu soruları her gün kendimize sorarak 144 gündür açlık grevindeyiz. Tek talebimiz, yüksek güvenlikli (S, Y tipi de) olmayan bir hapishaneye sevk edilmek.”

Wernicke Korsakof (WK) hastası ve prostat kanseri olan, yüzde 80 engelli raporu bulunan 78 yaşındaki tutuklu Mehmet Güvel, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde kanser tedavisi görürken 6 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alınmış, 9 Şubat 2024’te tutuklanarak İzmir’e sevk edilmişti.

Grup Yorum üyeleri de açlık grevinde

Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek de Marmara (Silivri) Kapalı Hapishanesi’nden yazdığı mektubunda, 18 Grup Yorum üyesinin tutuklu bulunduğunu anlattı:

“Hapishanede tahliye oluyoruz, bir ay, bir hafta geçmeden tekrar gözaltına alınıp tutuklanıyoruz. Örneğin Merve Kurt ve Sevda Kurban Aralık ayında tahliye oldular, Şubat ayında hiçbir gerekçe sunulmadan tekrar tutuklandılar.

Tutuklanan arkadaşlarımız yüksek güvenlikli hapishanelere kendi istekleri dışında sürgün edildiler. Rezzan Şengül, Vedat Doğan Kırşehir Y Tipi, Cem Dursun Buca Yüksek Güvenlikli, Seher Adıgüzel, Sevda Kurban Antalya S Tipi Hapishanelerle gönderildi.

Ailelerinden uzakta, ağır tecrit hapishanelerindeki Cem Dursun, Rezzan Şengül ve Vedat süresiz açlık grevindeler. Normal bir hapishaneye sevk edilmek istiyorlar. Grup Yorum üyesi Ali Aracı da ‘keyfi tutuklama ve gözaltların son bulması, konser yasaklarının kaldırılması’ talepleriyle açlık grevinde.”

(Lİ/AS)