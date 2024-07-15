Siyasilerin 15 Temmuz mesajlarında hangi vurgu yer aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, 15 Temmuz 2016’da darbeki girişiminin 8. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı. Mesajlarda, "demokrasiye ve milli birliğe bağlılık" vurgusu yer aldı.

Mesajlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir. Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "15 Temmuz 2016’da korkusuzca vatanımızı koruyan aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit olan vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı şöyle: “15 Temmuz, Millî Kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkûresidir. 15 Temmuz şehitlerimize ve bilcümle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle Türkiye aleyhine karanlık senaryo hazırlığı içinde olanlara sadece felaket günlerinde Türk milletinin hangi fedakârlıkları göze alacağını idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şöyle seslendi: “15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyor; vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mazisi kahramanlıklarla dolu aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının teşekkül ettiği, ortak zaferimizin ve kutlu direnişimizin yıl dönümüdür" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajında Gaziantep Valisi olarak görev yaptığı döneme değinerek, "O uzun gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, istiklal ve istikbalimizin sönmeyen meşalesi olmuş bir şehirdir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15Temmuz’un ruhunu bu topraklarda her daim diri tutacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliğindeki 'Milletin Zaferi'ni nesilden nesile aktaracağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle seslendi: ”15 Temmuz, aziz milletimizin tek yürek olarak canı pahasına yazdığı bir destandır.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz, Millî Kahramanlığın dış bağlantılı ihanet ve işgal girişimine iman ve iradeyle direniş ve dik duruş mefkûresidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şunları söyledi: "15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz şanlı tarihinden aldığı güçle, ülkemizin geleceğini hedef alan hain darbe girişimine karşı şanlı bir direniş göstermiştir.”

(EMK)