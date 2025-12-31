Siyasilerden yeni yıl mesajları

Yeni yıla saatler kala siyaset gündemi liderlerin mesajlarıyla şekillendi.

İktidar ve muhalefet temsilcileri 2026’ya ilişkin temennilerini kamuoyuyla paylaştı.

Liderlerin mesajlarında ekonomi, adalet, demokrasi, barış ve toplumsal dayanışma başlıkları öne çıktı.

Erdoğan: Süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemeli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında özetle şöyle dedi:

“8 Aralık Devrimi ile hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye’de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır. Suriye’de huzur ortamı kökleştikçe, gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki, hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz.

“Aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak Terörsüz Türkiye sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık, çözüme konsantre olduk, elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazanacağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun, son düzlükte de uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi, 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin, bir yol kazası yaşanmadan menzil-i maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

“Rabbim yar ve yardımcımız olsun, diyorum. Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor; 2026’nın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”

Öcalan’ın yeni yıl mesajında Suriye meselesine ilişkin Türkiye’ye çağrı

Özel: Her yanı dağılan bu evi tekrar toparlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı kısaca şöyle:

“Ekonomide, 2018’den bu yana süren kötüye gidiş daha da derinleşti. Derin yoksulluk ve önlenemeyen hayat pahalılığı, ülkemizin her köşesini sardı. İşçiler ve emekliler aylarca açlık sınırının altında ücret aldı ve yeni asgari ücret, tarihimizde ilk kez açıklandığında açlık sınırının altında kaldı.

“Bu düzen, milletin ekonomik güvenini sağlayamadığı gibi insanlarımızı da koruyamadı. Şiddete uğrayan kadınlarımız güvende tutulamadı. Vatandaşın devletine güvenip de MESEM’lere gönderdiği evlatlarımız başta olmak üzere 1956 çocuk ve yetişkin işçi, iş kazalarında hayattan koparıldı. Kartalkaya’da ve Dilovası’nda dinmeyecek acılar yaşadık. Metan gazından, güneş altında bekletilmekten, uçak kazasından 34 kahraman askerlerimizi şehit verdik. Derin yoksulluğun neden olduğu sosyal kriz ve denetimsizlikler yüzünden bahis, kumar, uyuşturucu girdabına sürüklendik. 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek. Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak.”

Hatimoğulları ve Bakırhan: Güzel günler yakın, birlikte inşa edeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın mesajı ise şöyle:

“Değerli halklarımız, yeni yıla umutla, birlikte giriyoruz. Geride bıraktığımız yıl zordu; bölgemizde savaşlar, adaletsizlikler hepimizi yordu. Ama öğrettiği de çok oldu: Dayanışmanın gücünü, birbirimize tutunmanın değerini, barışa inanmanın önemini bir kez daha gördük. Şimdi önümüze bakıyoruz. Yeni yıl, yeni bir başlangıç. Hem Türkiye’de hem Ortadoğu’da, tüm insanların huzur içinde yaşayacağı bir yıl olsun istiyoruz. Bu sadece bir dilek değil; bunun için çalışacağımızın sözüdür.

“İnanıyoruz ki konuşarak, dinleyerek, birbirimizi anlayarak çözemeyeceğimiz sorun yok. Kürt meselesinden emek sorunlarına, kadınların haklarından gençlerin geleceğine kadar her meselede çözüm, birlikte aramakta. DEM Parti olarak, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan, herkesi kucaklayan bir siyaset ve çözüm için var gücümüzle çalışacağız. Emekten, eşitlikten, adaletten yana olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gerçek barış, ancak hepimizin eşit ve özgür olduğu bir ülkede mümkün.

“Bu yeni yıl hepimiz için barış, demokrasi ve kardeşlik yılı olsun. Umudumuz büyük, kararlılığımız tam. Tüm halklarımızın yeni yılını en içten duygularımızla kutluyoruz. Güzel günler yakın, birlikte inşa edeceğiz.”

Bahçeli: Barış ve istikrarın kökleşmesi hayat memat konusudur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise özetle şöyle dedi:

“2026 yılının mübarek ve müessir bir milat olması yegane dileğimdir. Mücavir bölgelerde bulunan ülkelerin istikrarı, devlet ve toplum dengesi Türkiye’mizin hayrına ve çıkarınadır. Çevremizde ateşle ve savaşla ihata edilen fırtınalı bir kuşağın sertleşmesine değil, barış ve huzurla pekişmiş, kaynaşma ve kucaklaşmayla bezenmiş kalıcı yumuşama ve dostane ilişkilerin hakimiyetine ihtiyaç çok fazladır.

“Bu kapsamda özellikle Suriye’de belirsizliğin koyu sisinin dağıtılarak iç uyum, barış ve istikrarın kökleşmesi hayat memat konusudur. SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir. Aksi halde Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza ve müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır. 2025 yılının en önemli gelişmesi hiç kuşkusuz Terörsüz Türkiye hedefinin kuvveden fiile geçmesi; soyut, sözde, ayakları yere basmayan düşünce israfı yerine somut adımların birer birer gerçekleşmesidir.

“Terörsüz Türkiye menziline yaklaştıkça tahrik ve tahribat arayışlarının da artması beklenmelidir. Bu itibarla milli birlik ve kardeşliğimizin çok daha güçlenmesi, Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının sabır ve sebatla çürütülmesi ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi için adeta farz-ı kifaye mertebesinde bir ahlaki vazifedir. Türkiye hepimizindir, Türk milleti hepimizin göz bebeği ve istikbalin mimarıdır. Yeni yıl hayırla gelsin, güzelliklerle geçsin, Türkiye’nin ve Türk milletinin şahlanıp prangalarından tam olarak kurtuluşuna inşallah vesile olsun.” (TY)