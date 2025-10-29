Siyasilerden 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajları

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü.

Siyasilerin bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!🇹🇷



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/Z9xgl0oZoQ — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 28, 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır. İkinci yüzyılımız; eşitlik, adalet ve özgürlük üzerine yükselirse geleceği kazanabiliriz.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “102 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, ‘nasıl birlikte yaşarız?’ sorusuna verilmiş tarihi bir cevaptı. Bugün, ikinci yüzyılın eşiğinde aynı soru önümüzde durmaktadır. Cumhuriyet herkesindir, herkes kendini içinde görürse amacına ulaşır. Bundan ötürü diyoruz ki: Demokrasi ile Cumhuriyeti barıştırmalı, yurttaşı aktif bir özne olarak tanımalıyız. Farklılıklarımızı ve ortak tarihimizi zenginlik görerek demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeliyiz. Cumhuriyetin 102. yılını, barış ve demokrasi ile taçlandırma sorumluluğu hepimizindir.”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: “‘Efendiler, yârın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’ Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet.”

ASIRLIK CUMHURİYET’İN ÜÇ FARKLI DÖNEMİ 1933, 1943 ve 1953: Basında 29 Ekim manşetleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet’imiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay: “Cumhuriyetin demokratik kazanımları; tüm emekçilerin, aydınların, kadınların ve gençlerin 102 yıllık çabalarının ortak mirasıdır. Kazanımlara düşmanlık her geçen gün daha da kurumsallaşıyor: Laiklik her alanda kemiriliyor, kamusal yaşamda dinsel referanslar, eğitimde dogmalar ve biat kültürü yaygınlaşıyor. Adaletin yerini keyfilik/ayrımcılık, kamu yararının yerini belli çevrelerin çıkarları/talanı alıyor. Bu karanlık gidişe boyun eğmeyeceğiz!

Cumhuriyetin demokratik kazanımlarını savunacağız. Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek toplumsal sorunlarımızı çözeceğiz. Cumhuriyetin halkçılığını güçlendireceğiz. Onu; emeğin, bilimin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin ortak evi haline getireceğiz. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Cumhuriyetin kuruluşundaki halkçı ruhu; eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizle buluşturacağız.” (TY)