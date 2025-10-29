ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 15:00
3 dk Okuma

Siyasilerden 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajları

Türkiye Cumhuriyeti bugün 102. yaşını kutluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Siyasilerden 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajları
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü.

Siyasilerin bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır. İkinci yüzyılımız; eşitlik, adalet ve özgürlük üzerine yükselirse geleceği kazanabiliriz.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “102 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, ‘nasıl birlikte yaşarız?’ sorusuna verilmiş tarihi bir cevaptı. Bugün, ikinci yüzyılın eşiğinde aynı soru önümüzde durmaktadır. Cumhuriyet herkesindir, herkes kendini içinde görürse amacına ulaşır. Bundan ötürü diyoruz ki: Demokrasi ile Cumhuriyeti barıştırmalı, yurttaşı aktif bir özne olarak tanımalıyız. Farklılıklarımızı ve ortak tarihimizi zenginlik görerek demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeliyiz. Cumhuriyetin 102. yılını, barış ve demokrasi ile taçlandırma sorumluluğu hepimizindir.”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: “‘Efendiler, yârın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’ Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet.”

1933, 1943 ve 1953: Basında 29 Ekim manşetleri
ASIRLIK CUMHURİYET’İN ÜÇ FARKLI DÖNEMİ
1933, 1943 ve 1953: Basında 29 Ekim manşetleri
29 Ekim 2023

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Bugün, aynı kararlılıkla bölgesinde ve dünyada güvenin ve direncin simgesi olmayı sürdürmektedir. Milli egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olan Cumhuriyet’imiz, milletimizin ortak aklı ve irfanıyla yükselmiş, birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla kökleşmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da halkın sesini TBMM'de gür bir şekilde yükseltecek, demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletten aldığı yetkiyle Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay: “Cumhuriyetin demokratik kazanımları; tüm emekçilerin, aydınların, kadınların ve gençlerin 102 yıllık çabalarının ortak mirasıdır. Kazanımlara düşmanlık her geçen gün daha da kurumsallaşıyor: Laiklik her alanda kemiriliyor, kamusal yaşamda dinsel referanslar, eğitimde dogmalar ve biat kültürü yaygınlaşıyor. Adaletin yerini keyfilik/ayrımcılık, kamu yararının yerini belli çevrelerin çıkarları/talanı alıyor. Bu karanlık gidişe boyun eğmeyeceğiz!

Cumhuriyetin demokratik kazanımlarını savunacağız. Cumhuriyetimizi demokratikleştirerek toplumsal sorunlarımızı çözeceğiz. Cumhuriyetin halkçılığını güçlendireceğiz. Onu; emeğin, bilimin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin ortak evi haline getireceğiz. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin ülkesi yapacağız. Cumhuriyetin kuruluşundaki halkçı ruhu; eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizle buluşturacağız.” (TY)

İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Recep Tayyip Erdoğan cumhuriyet bayramı özgür özel ekrem imamoğlu Tuncer Bakırhan Numan Kurtulmuş hakan fidan
SÜREÇ NASIL TOPLUMSALLAŞACAK?
Prof. Dr. Levent Köker: 'Demokratik cumhuriyet' için resmi bir politik hat kurmak şart
7 Ağustos 2025
/haber/prof-dr-levent-koker-demokratik-cumhuriyet-icin-resmi-bir-politik-hat-kurmak-sart-310213
Bir başka Cumhuriyet şarkısı: İlk Kürt operası Tosca
26 Mayıs 2025
/yazi/bir-baska-cumhuriyet-sarkisi-ilk-kurt-operasi-tosca-307775
100. yılında Cumhuriyet'in 'yüzleri'
10 Ocak 2024
/yazi/100-yilinda-cumhuriyet-in-yuzleri-290392
Özel’den Cumhuriyet Bayramı mesajı: Hepimizin görevi kararlılıkla çalışmak
28 Ekim 2025
/haber/ozelden-cumhuriyet-bayrami-mesaji-hepimizin-gorevi-kararlilikla-calismak-312999
KADINLARIN GÜNDEMİ
Cumhuriyet'in 100. yılında gazeteci olmak: Mağdur değil mahcup
5 Kasım 2023
/yazi/cumhuriyet-in-100-yilinda-gazeteci-olmak-magdur-degil-mahcup-287443
Cumhuriyet’in 100. yılından ikinci yüz yıla notlar
4 Kasım 2023
/yazi/cumhuriyetin-100-yilindan-ikinci-yuz-yila-notlar-287402
16 gazeteci ve akademisyen, cumhuriyetin 100. yılında Türkiye basın tarihini ve geleceğini yazdı
12 Aralık 2023
/haber/16-gazeteci-ve-akademisyen-cumhuriyetin-100-yilinda-turkiye-basin-tarihini-ve-gelecegini-yazdi-289178
"KÜRTLER VE CUMHURİYET"
“Cumhuriyet'in Kürt siyasetini analiz edecek çalışmalara ihtiyaç var”
27 Aralık 2023
/haber/cumhuriyet-in-kurt-siyasetini-analiz-edecek-calismalara-ihtiyac-var-289806
Can Atalay'dan mesaj: Mesele Cumhuriyetin varlık sorununa dönüştü
15 Kasım 2023
/haber/can-atalay-dan-mesaj-mesele-cumhuriyetin-varlik-sorununa-donustu-287910
Cumhuriyet tarihini nesnelerle okumak: 100 Sene 100 Nesne
27 Mart 2024
/haber/cumhuriyet-tarihini-nesnelerle-okumak-100-sene-100-nesne-293521
