Siyasi partilerin mali denetim sonuçları Resmî Gazete’de

Anayasa Mahkemesi (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmî Gazete’de yayımladı.

Kararlara göre; Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi’nin 2019 yılı, Genç Anadolu Partisi’nin 2019 ve 2020 yılları; As Parti’nin ise 2023 yılı mali hesapları incelendi.

Yüksek Mahkeme, As Parti’nin kayıt ve belge düzeninin Anayasa Mahkemesine hesap verebilir şekilde oluşturulmaması, parti hesabı dışında gelir ve gider işlemleri yapılması ve denetimi engelleyici davranışlarda bulunulması nedeniyle, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Ayrıca, As Parti genel merkez hesabının denetlenememesi nedeniyle partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun gereğince kabul edilmesinin mümkün olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise incelenen yıllara ait kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu sonucuna vardı.

(EMK)