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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 08:27
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 09:28
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Siyasi partilerin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, ilgili partiler hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Siyasi partilerin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2016 yılına, diğer dokuz partinin ise 2023 yılına ait mali hesapları incelendi.

AA’nın haberine göre, CHP’nin 2016 yılı hesaplarında, 21 bin 285 lira 75 kuruşluk usulsüz harcama tespit edildi. Bu tutarın, trafik cezalarından kaynaklandığı ve parti görevlilerinin kişisel kusurlarından doğduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, bu harcamanın parti bütçesinden karşılanmasının yasal olmadığını vurgulayarak, tutarın Hazine’ye aktarılmasına karar verdi. CHP’nin diğer gelir ve giderlerinin ise Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğu ifade edildi.

2023 yılına ilişkin mali denetimi yapılan Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Şahlanış Partisi ve Cumhuriyet Partisi hakkında ise ciddi eksiklikler tespit edildi. Bu partilerin hesaplarında yeterli belge ve kayıt bulunmadığı, bazı gelir ve giderlerin kayıtlara geçirilmediği, bunun da denetimi engellediği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, ilgili partiler hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
resmi gazete siyasi partiler
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