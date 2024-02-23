"Siyasi partilerin çocuk algısına dair endişelerimiz artıyor"

CHP'li Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında sokakta karşılaştığı göçmen çocuklara ayrımcı ifadeler kullandı.

Çocukları işaret ederek yanındakilere "Gönderirim ben bunları memleketine. Bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun olacak” dedi.

Yanındakilere, "Bunlar Iraklı değil mi?” diye soran Şahin, "Iraklı başkanım…” yanıtını aldı.Şahin şöyle devam etti:

"Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekir. Onun için, bana oy vermeyen insanlar bunu duysun. Gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesin… Anladın mı; kimse oy vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler, bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.”

Başkan adayının çevresindekiler de "Bravo başkanım" diyerek alkış tuttu.

"Nefret dili"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Şahin’in sözleri ve tavrıyla ilgili tepkiler yükseldi.

Göçmen Sendikası Girişimi, "Göçmen karşıtlığıyla oy toplamaya çalışan CHP Mamak adayını ve tüm siyasetçileri uyarıyoruz: Göçmenleri seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin! Bizim memleketimize büyük sorun olacak şey bu nefret dilinin yönetime gelmesidir. Halkların bir arada yaşamasına engel sizsiniz" dedi.

"Siyasi kazanç uğruna nefret söylemi üretmek çocukları örseliyor"

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ise şu açıklamayı yaptı:

"Bir siyasi parti adayının seçim çalışmaları yürüttüğü sırada mülteci çocuklar hakkında beyan ettiği ve çocukları hedef gösteren, ırkçı, nefret söylemlerini kabul etmiyoruz. Siyasi kazanç sağlamak uğruna bu şekilde nefret söylemi üretmek çocukları örselemektedir.

"İlgili siyasi partinin bu söylemler sonucu ulaşılması hedeflenen hiçbir kazanımı hedef gösterilen çocuklardan önemli değildir. Yerel seçimlerin de yaklaşmasıyla beraber karşımıza çıkan bu gibi içerikler siyasi partilerin çocuk algısına dair endişelerimizi artırmaktadır.

"Çocukların maruz bırakıldığı ırkçı söylemlere dair ilgili siyasi partiyi açıklama yapmaya davet ediyor, her siyasi partiden seçim çalışmaları yürütürken çocuk dostu ve çocuk hak odaklı yaklaşımlar beklediğimizi belirtiyoruz."

"Çocukları kitle içinde hedef gösterdi"

Öte yandan DEM Parti Bolu Belediyesi Eş Başkan Adayı Veli Saçılık da sosyal medya hesabından tepki göstererek şu bilgiyi paylaştı:

"CHP Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin, Iraklı çocukları kitle içinde hedef gösteriyor. Benim hemşerim olan bu şahıs, yıllar önce gecekondumuz yıkılırken 'siz işgalcisiniz' demişti bize. İnsanlıktan, çocuktan, haktan, hukuktan nasibini almamış Ümit Özdağ kafalı müteahhit zihniyeti muhalefeti işgal ettiği sürece AKP-MHP’den kurtulamayacağız." (AÖ)