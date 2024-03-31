Siyasi partilerin başkanları oylarını kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oylarını kullandı.

Özel Manisa’da oy kullandı

Oyunu 23 Nisan ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Dün Bursa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. YSK'yı takip ediyoruz, seçim sorunsuz ilerliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Taşkınlıktan uzak durulmasını ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Seçimin huzur, güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Karar milletin, hepimiz bu karara saygılı olacağız."

Manisa'da oyumuzu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunuyorum https://t.co/aYgriLx1C5 — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 31, 2024

Hatimoğulları Adana’da oy kullandı: Halklar kazanır

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

MA'nın geçtiği habare göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları oyunu Adana'da kullandı. Çukurova ilçesinde bulunan Ayşe Atıl İlkokulu'na gelen Hatimoğulları, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

Hatimoğulları çıkışta gazetecilere açıklama yaptı, sonuçların Türkiye ve bütün halklara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Hatimoğulları, "Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Lütfen her yerde gidelim. Oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim. Sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Aksakal Üsküdar'da oy kullandı

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haber göre, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.

Akşener Ankara'da oy kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy verdi.

Akşener oy kullandıktan sonra "Öncelikle bu ucube sistemin dışına çıkmak elbette çok yorucu. Partimin her bireyinin haksızlığa uğradığı, iftiralarla karşı karşıya kaldığı zorlu bir süreçti. Miting yerine il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Oy kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti

Oy kullanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekti.

(EMK)