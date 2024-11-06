Siyasi partiler ve STK'ler Halfeti'de: Birlik olursak kayyımları göndeririz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, 4 Kasım’da kayyım atanan Urfa’nın Halfeti ilçesinde açıklama yaptı.

Kayyım atamasının üçüncü gününde Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), İnsan Hakları Derneği (İHD), Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Halfeti’de eyleme katıldı.

MA’nın haberine göre; heyet, halkla beraber ilçe girişinden belediye binasına yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Direne direne kazanacağız" ve "Kayyım Kürdistan'dan defol" sloganları atıldı.

Açıklamada ilk olarak HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, konuştu.

Danış-Beştaş: Çağrı değil adım atın

"AKP-MHP iktidarı ortaklaşarak yargıya yön veriyor” diyen Danış-Beştaş, şöyle devam etti: “Eş başkanlarımızın çalışmaları kriminalize ediliyor. Suç işleyen yok, halk iradesinin gaspı var. Bu darbeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Hakkari'de olduğu gibi burada büyük bir direniş var. Direnişinizi selamlıyoruz. Sopalar ile sandıktan çıkamadılar. Yine kaybettiler. Yenildiler. Kaybetmeye mahkûmlar. Burası Sayın Öcalan'ın memleketi. Bir yandan çağrı yapılıyor, bir yandan disiplin cezaları veriliyor. Çağrı değil adım atın. Özgürlük koşullarını oluşturun. Tecrit, demokratik gösterilerek saldırı ile bir yere varamazsınız. Siz darbecisiniz. Sonuna kadar direneceğiz. Herkesi ortak mücadeleye çağırıyoruz.”

Bakırhan: Kayyım atayanlar, diyalog istemeyenlerdir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Diyalog istemeyenler, Halfeti, Batman ve Mardin'e kayyım atayanlardır” dedi ve ekledi: “Ciddi bir aldatmaca ile karşı karşıyayız. Bizler ezilenlerin, emekçiler, gençler ve kadınlar olarak irademizi gasp eden bu iktidarı uyarıyoruz. Bu yol Türkiye'yi bir yere götürmez. Bu yoldan dönün. Bırakın Halfeti halkı kimi seçtiyse o yönetsin. Kürtler size inanmıyor. Sizler sıkıştığınız zaman kayyıma başvuran, kolluğa yapışan, yargıyı sopa olarak kullanan bir zihniyete sahipsiniz. Kürtler, demokrasi, eşitlik ve özgürlük istiyor. Bu sınav sizin sınavınız. Çözüm diyorsanız Kürtler burada, İmralı oradadır. Barış istiyorsanız, kayyım aramaktan vazgeçin.”

Hatimoğulları: Tecridi derhal kaldırın

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şöyle konuştu: "Bıkmadan usanmadan şunları tekrar etmeye devam edeceğiz. Kayyım sarayın eli ile gerçekleşen, siyasi polis darbesidir. Seçme ve seçilme hakkının ortadan kalkması demektir. Yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Padişahlık dönemimde olduğu gibi bir sistem kurmak istiyorlar. Türkiye'de iç barışı sağlayanlar Esenyurt'a kayyım atamaz. Kürdistan'da deneyimledikleri kayyımı Türkiye'ye de atıyorlar. Bugün susmayalım ki yarın hiç bir yere kayyım atanmasın. Ortak mücadele ile kazanacağız. Sayın Öcalan'ın memleketinde sesleniyoruz; tecridi kaldıracak olan sizlersiniz. Biz tecrit kalksın diye direniyoruz. Tecridi derhal kaldırın."

Öztürk: Birlik olursak kayyımları göndeririz

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, "Sizler ile birlikte olmak, destek olmak için geldik. Bir ellerinde hançer varken el uzatıyorlar. Bu koşullarda barış nasıl olacak? Kürt halkına büyük değer veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde kardeşleriniz var. Eğer birlik olursak, tek vücut olursak bu iktidarı da kayyımları da göndeririz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Kürt ve Türk işçiler olarak ortak bir mücadele kuramadığımız sürece bu vahşi uygulamalar devam edecek. Kayyımları biran önce geri çekin. Kürt halkının çıkarları ve sorunları aynı zamanda Türk halkının da talep ve çıkarlarıdır. Güçlerimizi birleştirmek zorundayız" diye konuştu.

Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, şunları söyledi: "Daha önce de dayanışma için buralara geldik. Kobanî'de halk ile dayanıştığımız için onlarca yoldaşımız tutuklandı. Türkiye halkları ile devrimcilerin kader birliği var. Kayyıma karşı da bir kader birliğimiz var. Sizin direnişinizi selamlıyoruz. Biz kazanacağız."

(RT)