Siyasi mahpuslara baskı Meclis’e taşındı

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevinde siyasi mahpuslara baskı kurulduğu iddialarına dair önerge verdi.

Önergesinde, mahpusların hakaret ve aşağılamalara maruz kaldıklarına dair mahpus yakınlarından kendilerine başvuru yapıldığını söyledi:

“Mahpusların ailelere aktardıkları bilgiler; bir süreden beri kendilerine yönelik tavırların sertleştiği, daha önce karışılmayan koğuş düzene müdahale edilmeye başlandığı, koridorların kapatılarak havasız bırakıldıkları, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldıkları, ekiplerle koğuşların sık sık arama adı altında dağıtıldığı; eskimiş, çürümüş yataklara zarar verildiği gerekçesi ile kendileri hakkında tutanak tutulduğu, bu tutanakların disiplin cezalarına dönüştürüldüğü, bir süre önce ise adlilerin bulunduğu yan koğuşlara alındıklarını ve bu nedenle sürekli bir biçimde cisim atma, sataşma, küfür ve hakaretlere maruz bırakıldıkları yönünde. Ayrıca can güvenliklerinin olmadığına yönelik bilgiler de aktarıldı.”

Cezaevi ziyareti gerçekleştirilen Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları ile görüştüklerini belirten Nevroz Uysal Aslan, avukatların da ailelerle paralel bilgileri verdiğini yazdı:

“Bunun üzerine tarafımızca derhal Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aranmış, özellikle mahpusların can güvenliklerinden endişe ettikleri ve olayın derhal araştırılarak tarafımıza bilgi verilmesi istenmiştir. Ancak herhangi bir dönüş yapılmamıştır.”

“Mahpusların havasız bırakıldığı doğru mu?” Önergede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlaması istendi: · Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevinden siyasi mahpuslara yönelik tavır değişikliğinin nedeni nedir? · Koridorların kapatılarak mahpusların havasız bırakıldıkları iddiaları doğru mudur? · Son iki ayda belirtilen koğuşlar kaç defa arandı? · Mahpusların eski ve çürümüş olduklarını belirttikleri yataklar hakkında kaç mahpusa yataklara zarar verdikleri gerekçesi ile tutanak tutuldu? Kaç tanesi disiplin cezasına gerekçe yapıldı? · Siyasi mahpusların adlilerin bulundukları koğuşların yan koğuşlarına alındıkları iddiaları doğru mu? · Can güvenliklerinden endişe eden ve kötü muameleye tabi tutulan mahpuslar hakkında bir girişimde bulunacak mısınız? · Mahpuslara kötü muamelede bulunan ve olaylarda ihmalleri bulunan personel ve idare hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? · Bakanlığınız boyunca kaç cezaevi ziyareti gerçekleştirip mahpusların şikayetlerini dinlediniz? Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevini ziyaret edip mahpusların şikayetlerini dinleyecek misiniz? · Bakanlığınıza bağlı cezaevlerinde yaşanan hadiselere yönelik konunun aciliyetine binaen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne aktardığımız bilgiler size ulaştırılıyor mu?

“Mahpuslar temel haklarından yoksun”

ÇHD’den Marmara Bölgesi hapishaneleri raporu

(AS)