Siyasi Haber muhabiri Ekim Veyisoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da Mecidiyeköy metro durağında dün (28 Nisan) mülteci bir kadının polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmasını görüntüleyen ve bu nedenle gözaltına alınan Siyasi Haber muhabiri Ekim Veyisoğlu, bugün savcılığa çıkarıldı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde “Görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet)” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla savcılığa ifade veren Veyisoğlu, tutuklama talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Siyasi Haber’in aktardığına göre, Veyisoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı

(VC)