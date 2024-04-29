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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 17:36
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2024 17:40
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Siyasi Haber muhabiri Ekim Veyisoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mülteci bir kadının darp edilerek gözaltına alınışını kaydettiği sırada gözaltına alınan gazeteci Ekim Veyisoğlu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siyasi Haber muhabiri Ekim Veyisoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Fotoğraf: Siyasi Haber/X

İstanbul’da Mecidiyeköy metro durağında dün (28 Nisan) mülteci bir kadının polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmasını görüntüleyen ve bu nedenle gözaltına alınan Siyasi Haber muhabiri Ekim Veyisoğlu, bugün savcılığa çıkarıldı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde “Görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet)” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla savcılığa ifade veren Veyisoğlu, tutuklama talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Siyasi Haber’in aktardığına göre, Veyisoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı
Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı
28 Nisan 2024

(VC)

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28 Nisan 2024
/haber/metro-istasyonunda-kadin-multeciye-polis-iskencesi-3-kisi-gozalti-294739
ilgili haberler
Metro istasyonunda kadın mülteciye polis işkencesi: 3 kişi gözaltı
28 Nisan 2024
/haber/metro-istasyonunda-kadin-multeciye-polis-iskencesi-3-kisi-gozalti-294739
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