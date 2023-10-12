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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 10:25
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 11:54
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“Siyasetçiler neden Akkuyu'ya giremiyor?”

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) söz alan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Mersin’de kurulumuna devam edilen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali (NGS) hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

Santralin üzerinde “büyük bir gri bulut” olduğunu belirten Ekmen, herhangi bir kamu kurumunun santral sözleşmesine erişemediğini, sözü verildiği halde teknoloji transferi yapılmadığını ve “Türk mühendislerin burada ancak işçi olarak” çalışabildiğini söyledi.

“Siyasetçiler santrale giremiyor”

Daha önce konuyla ilgili araştırma önergesi veren; ancak verdiği önerge Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarıyla reddedilen Ali Mahir Başarır ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış’ın yanı sıra Mersin Elektrik Mühendisleri Odası’nın da tesise giremediğini söyleyen Ekmen “Rusya'ya gönderilip eğitim alan işçiler burada işe başlatılmamıştır ve sıklıkla yaşanan zehirlenme vakaları hakkında dahi kamuoyu herhangi bir şekilde doğru bilgilendirilmemektedir,” dedi.

Bu sorunun sadece Mersin’i değil tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini söyleyen Ekmen, Meclis’in doğru bir yöntemle Akkuyu NGS’yi gündemine almasını talep etti. 

(TY)

akkuyu ngs nükleer santral Deva Partisi
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