"Siyasetçiler Kobanî olaylarından beraat etti, konuşmalarından ceza aldı"

Kobanî Davası’nda dün (16 Mayıs) kararını açıklayan mahkeme, 36 siyasetçiden 24’üne hapis cezası verirken, 12’si tüm suçlardan beraat etti. 24 siyasetçiden 5’i ise tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Davada yargılanan siyasetçiler, Diyarbakır’da Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş’in öldürülmesi başta olmak üzere, 6-8 Ekim Kobanî olayları sırasında 29 ilde yaşananların sorumlusu olmakla suçlanıyorlardı.

Ancak mahkeme, “yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle” ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da bugün yaptığı açıklamada, “Tüm bu süreç, ‘O insanları bu siyasetçiler öldürdü, onlar katil’ denilerek yapıldı. Ama bakın mahkeme buralardan beraat veriyor. Bu talimatlı, özel yetkili mahkemeler dahi şu haliyle bu bağlantıyı kuramıyor, bunu delil olarak kullanamıyor” dedi.

*İktidara yakın medya, Kobanî Davası karar duruşması öncesi haberlerinde "Yasin Börü'nün katilleri" ifadesini kullandı.

“Bu algı için tüm imkânlar kullanıldı”

“Peki ne yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan?” diye soran Doğan, iktidarın yıllarca hem davada yargılanan siyasetçilerle hem de partileriyle ilgili kamuoyunda bir algı yaratmaya çalıştığını belirtti:

“Bugün ortaya çıkan güç tahkimi için, yıllarca bu propagandayı, bu algıyı yaymak ve toplumsal karşılık yaratmak için devletin bütün imkânları kullanıldı.”

“Beraat kararına rağmen 400 yılı aşkın ceza”

DEM Parti Sözcüsü Doğan, Kobanî Davası’nda siyasetçilerin Adana’dan Van’a kadar birçok ilde işlendiği iddia edilen suçlardan yargılandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Öldürmeye iştirak, yaralamaya iştirak, mala zarar verme suçları, kamu malına zarar verme suçları, yağma suçları… İşte tüm bu suçlardan mahkeme dün beraat kararı verdi. Bu beraat kararına rağmen 400 yılı aşkın ceza yağdırılan Kobanî Davası’nda verilen cezaların nedeni ne biliyor musunuz? Söz konusu siyasetçilerin yaptıkları konuşmalar, açıklamalar. Başka hiçbir nedeni yok.”

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Hakkında karar açıklanan siyasetçiler Ahmet Türk, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aynur Aşan, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Cihan Erdal, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İbrahim Binici, İsmail Şengül, Meryem Adıbelli, Mesut Bağcık, Nazmi Gür, Nezir Çakan, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sibel Akdeniz, Zeki Çelik, Zeynep Karaman ve Zeynep Ölbeci.

(VC)