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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 12:03
1 dk Okuma

Siyasetçiler İçin LGBTİ+ Hakları Rehberi yayımlandı

Rehberde LGBTİ+’ların siyasi tarihine, LGBTİ+’ların taleplerine ve LGBTİ+ kapsayıcı siyaset için ipuçlarına yer verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siyasetçiler İçin LGBTİ+ Hakları Rehberi yayımlandı
Fotoğraf: Canva

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken LGBTİ+’lar medyanın ve siyasetin gündeminde olmaya, nefret söylemleriyle hedef gösterilmeye devam ediyor. 

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+) yerel yönetimlere talip adaylar özelinde, siyasetçiler için bir LGBTİ+ hakları rehberi yayımladı. 

Rehberde LGBTİ+’ların siyasal katılım tarihine, nefret siyasetinin yıllar içerisindeki seyrine, Türkiye’de LGBTİ+ haklarının güncel durumuna, LGBTİ+’ların temel taleplerine ve LGBTİ+ kapsayıcı siyaset için ipuçlarına yer verildi. 

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Siyasetçiler için LGBTİ+ odaklı siyaset için bir giriş niteliğinde olan rehberi Barış Azar hazırladı, Emir Okul ve Senem Alp ise katkı verdi.

24 sayfalık rehberde atanmış cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi ifadelerin açılımları, terminolojinin doğru kullanımı, LGBTİ+ varoluşların “hastalıklı” olarak tanımlanamayacağı, varoluşun tedavisinin olamayacağı, LGBTİ+’ların Batıdan gelmediği gibi başlıklar yer aldı. 

Rehberin tamamına erişmek için tıklayın. (TY)

yerel seçim Seçim 2024 Genç LGBTİ+ Derneği lgbti+ hakları
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/haber/rusya-lgbti-karsiti-yasayi-uygulamaya-basladi-291586
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7 Şubat 2024
/haber/lgbti-ogrenciler-gorunurlugumuzu-kisitliyorlar-291518
LGBTİ+'lar 10 Şubat’ta eylemde: Zırıllığımızla vazgeçmiyoruz
6 Şubat 2024
/haber/lgbti-lar-10-subatta-eylemde-zirilligimizla-vazgecmiyoruz-291476
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/haber/ihd-lgbti-haklari-komisyonundan-yeniden-refah-partisine-suc-duyurusu-291095
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25 Ocak 2024
/haber/lgbti-lardan-yeniden-refah-partisine-tepki-sehirler-bizim-291005
KIŞ DÖNEMİ OTURUMU BAŞLADI
AKPM, Türkiye'yi de LGBTİ+ haklarına yönelik ihlaller konusunda uyardı
23 Ocak 2024
/haber/akpm-turkiye-yi-de-lgbti-haklarina-yonelik-ihlaller-konusunda-uyardi-290890
LGBTİ+’lara piknik yasağında karar: Hukuka aykırı
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/haber/lgbti-lara-piknik-yasaginda-karar-hukuka-aykiri-290481
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