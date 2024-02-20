Siyasetçiler İçin LGBTİ+ Hakları Rehberi yayımlandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken LGBTİ+’lar medyanın ve siyasetin gündeminde olmaya, nefret söylemleriyle hedef gösterilmeye devam ediyor.

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+) yerel yönetimlere talip adaylar özelinde, siyasetçiler için bir LGBTİ+ hakları rehberi yayımladı.

Rehberde LGBTİ+’ların siyasal katılım tarihine, nefret siyasetinin yıllar içerisindeki seyrine, Türkiye’de LGBTİ+ haklarının güncel durumuna, LGBTİ+’ların temel taleplerine ve LGBTİ+ kapsayıcı siyaset için ipuçlarına yer verildi.

"Muhalefet, hiçbir güvencesi olmayan bizler kadar cesur olsa yeter"

Siyasetçiler için LGBTİ+ odaklı siyaset için bir giriş niteliğinde olan rehberi Barış Azar hazırladı, Emir Okul ve Senem Alp ise katkı verdi.

24 sayfalık rehberde atanmış cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi ifadelerin açılımları, terminolojinin doğru kullanımı, LGBTİ+ varoluşların “hastalıklı” olarak tanımlanamayacağı, varoluşun tedavisinin olamayacağı, LGBTİ+’ların Batıdan gelmediği gibi başlıklar yer aldı.

Rehberin tamamına erişmek için tıklayın. (TY)