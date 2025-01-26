Siyasetçi ve yazar Bereket Kar, Hatay’a uğurlandı

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin (SYKP) kurucularından ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi (PM) üyesi, bianet yazarlarından Bereket Kar, yakalandığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle Ankara’da kaldırıldığı özel bir hastanede 24 Ocak gecesi yaşamını yitirdi.

DEM Parti ve SYKP, Kar için İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda dün (25 Ocak) bir tören düzenledi.

Törene, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri ve SYKP Eş Genel Başkanları ile üyelerinin yanı sıra EMEP, ESP, Devrimci Parti, CHP, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Törene HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) eski militanı Leyla Halid de video mesaj gönderdi.

Leyla Halid’in Bereket Kar yoldaşımızla ilgili mesajı pic.twitter.com/kjGvCrO5vE — 𝗦𝗬𝗞𝗣 (@SYKPgenelmerkez) January 25, 2025

ENTERNASYONALİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR Bereket Kar aramızdan ayrıldı

"Mahmut Derviş’in dizelerinde"

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, törenin yapıldığı salona, Kar’ın fotoğrafları asılırken, sık sık “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Törende konuşan SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, “Bugün burada hangi sosyalist örgüt Ortadoğu’da çalışmak istemişse o kapıyı aralamış olan yoldaşımızın, Ortadoğu’ya açılan kapımızın yüzü suyu hürmetine buradayız. Filistinli ve Lübnanlı savaşçıların, Suriyeli ilericilerin, Arap Alevileri’nin ellerinde ve Mahmut Derviş’in dizelerinde Bereket yoldaşın sürdüğü yaşam sonsuza dek yaşamaya devam edecek,” dedi.

“O bir komünist ve emektardı”

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Bereket Kar ile ilgili şöyle dedi:

“Bereket, Türkiye’de devrimci mücadele yürüten herkesin değdiği bir isimdir. Kim Filistin ve Ortadoğu’ya ilişkin bir çalışma yapacaksa Bereket ağabeye danışırdı. Türkiye’nin Suriye’de sıfır politika uyguladığı dönemde edebiyatçılardan ve sosyalistlerden her kesim oralara gitti. Hepsinin organizasyonunda Bereket ağabey vardı. Hiçbir zaman halkların özgürlüğünden ve kardeşliğinden adım atmadı.

"HDP Ortadoğu Masası’nda beş yıl birlikte çalıştık. Zaman zaman moralimiz bozulurdu ama kendisi bıkmadan, iyi gitmeyen işleri yeniden ve ısrarla yapmaktan geri durmadı. O emekçi yanını asla unutmayacağız. O bir komünist, sosyalist ve emektardı. ‘Kürdistan, Kürt sorunu, Filistin sorunu Ortadoğu’nun en önemli iki sorunu’ derdi. ‘Kanayan iki sorun çözülmeden hiçbir sorun çözülmez’ derdi. Bugün de bu düşünceleri güncelliğini koruyor. Onu, emeğini, fedakarlığını asla unutmayacağız. En büyük hayali olan HDP’de zuhur bulan demokratik cumhuriyet, birlikte yaşam çabalarını hiçbir zaman unutmayacağız.”

Kar, bugün saat 12.00’da Hatay Samandağ Yeşilyazı Köyü’ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. (TY)

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