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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 17:37
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 17:52
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Siyasetçi ve insan hakları savunucularına tutuklama talebi

Ankara Adliyesi’ndeki siyasetçi, avukat ve insan hakları savunucusu 12 kişi savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Siyasetçi ve insan hakları savunucularına tutuklama talebi

Ankara merkezli 26 Kasım’da başlatılan soruşturma kapsamında birçok kentte baskınlarla gözaltına alınan siyasetçi, avukat ve insan hakları savunucularının savcılık ifadeleri tamamlandı.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından hak savunucusu Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Üyesi Şiar Rışvanoğlu, Erdal Güzel, Halef Caruş, Faruk Ayhan, Ecevit Odabaşı, Abdurrahman Aydın ve Recep Şimşek'i tutuklama talebiyle, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Üyesi Leyla Doğan'ın ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu gözaltına alındı
İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu gözaltına alındı
26 Kasım 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu
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