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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 13:40
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 13:46
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Siyasetçi ve Doktor Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti

Gürsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki törenin ardından ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siyasetçi ve Doktor Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla Dr. Nilüfer Gürsoy'un hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Nilüfer Gürsoy kimdir?
Nilüfer Gürsoy kimdir?
3 Temmuz 2024

Uysal paylaşımında, "Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Gürsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki törenin ardından ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Gürsoy, 27 Mayıs Darbesi'ni AA'ya anlatmıştı. 

Darbe gecesi babası Celal Bayar'ın Çankaya Köşkü'nden götürülüşüne tanıklık eden ve babasının Caddebostan'daki evinde yaşamını sürdüren Nilüfer Gürsoy, o döneme ait anıların hafızasından silinmediğini söylemişti. 

Çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan Gürsoy, Celal Bayar'ın kendisi için ideal bir baba olduğunu dile getirerek, "Babam Celal Bayar ideal bir kişilikti. Mustafa Kemal Atatürk'le babamın manen çok yakınlıkları vardı. Övünmek gibi olmasın, babam, model olarak alabileceğim kişiydi" demişti. 

Tanıklık ettiği 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yaşadıklarını anlatan Gürsoy, şöyle konuşmuştu: 

"Uzun bir ömür geçirdim sayılır. Bu süreç içinde Atatürk ve İsmet İnönü devrini ve Demokrat Parti dönemini yaşadık. 27 Mayıs 1960 darbesi Demokrat Parti'nin, yaptıklarının meyvesini alacağı dönemde oldu. İlk sarsıntıydı ve ülkede bir çöküş noktasıydı. Türkiye'de daha sonra da birçok darbeler oldu ama 27 Mayıs bunların en şiddetlisi ve yol açanı oldu. İzlerini bugün de hissediyoruz. Yani rejim sarsıldı. Meclisi kaldırdılar önce ve daha sonra askeri bir idare geldi. Bir sıkılık devri oldu."

(EMK)

Nilüfer Gürsoy Celal Bayar
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