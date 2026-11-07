Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması, siyaset, bürokrasi, finans ve akademi dünyasından çok sayıda kişiyi kapsayacak şekilde genişledi.

Fatma Betül Sayan Kaya ikinci kez adliyede

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında daha önce bakanlık, milletvekilliği, büyükelçilik, Merkez Bankası yöneticiliği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticiliği görevlerinde bulunmuş 15 isim yer alıyor.

Soruşturmanın merkezinde, bazı yatırım fonları ve şirket hisseleri üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz işlemler, piyasa manipülasyonu, örgütlü hareket etme ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılık suçlamaları bulunuyor.

Fon soruşturmasında, eski AKP'li Bakan Kaya, tutuklandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Soruşturmanın son aşamasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da İstanbul Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Savcılık, Kaya'yı “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Hâkimlik, Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin SPK tarafından hazırlanan rapora yer verildi.

Yazıda, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte bilgilere sahip olduğu öne sürüldü.

Savcılık, Kaya'nın hisselerini 16 Eylül'de, ilgili fonların tasfiye kararından bir gün önce sattığını ve işlemlerin olağan takas süresinden farklı biçimde gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaya ise daha önce verdiği ifadede yatırım kararlarını kendisinin aldığını, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi aktarımı olmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Fon soruşturması: SPK’nın üst düzey yöneticileri gözaltına alındı

Tutuklanan 12 isim kim?

Geçmişte kamu kurumlarında ve finans sektöründe görev yapmış şu isimler bulunuyor:

Fatma Betül Sayan Kaya: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı.

Ertan Aydın: Eski AKP Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Başdanışmanı.

Mustafa Aksu: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı.

Korkmaz Enes Ergun: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü.

Erkan Kilimci: Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı.

Abdulkadir Özkan: Eski Başbakanlık Başdanışmanı; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığında basın müşavirliği görevlerinde bulundu.

Taha Çakmak: Eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü.

Gürol Sami Özer: Eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı.

Erman Çete: Eski SPK Daire Başkanı.

Eren Yeşilyurt: Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü.

Kerem Alkin: Eski Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimî Temsilcisi, büyükelçi ve ekonomi profesörü.

Emre Alkin: Ekonomist, akademisyen ve geçmişte kamu görevlerinde bulunmuş isim.

Enver Uca: Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) eski Başkanvekili

Ercan Urkan: SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı

Mustafa Alper Taş: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı

Akın Gürlek fon yolsuzluğu için “devlet mekanizmasına sızan şebeke” dedi

SPK ve Borsa İstanbul yönetimi

Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul'un eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 31 Ekim'de gözaltına alındı. Ergun, 3 Kasım'da “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı.

Aynı gün, eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu ve eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan'ın da aralarında bulunduğu altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı da yer aldı.

Altı kişi, 6 Kasım'da emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Fon vurgunu soruşturması: Taha Çakmak dahil 15 kişi tutuklandı, Nusret Altınbaş teslim oldu

İçişleri Bakanı: 433 şüpheliden 112'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamında 433 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre 112 kişi tutuklandı, 186 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ve 38 firari hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakan ayrıca 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına blokaj konulduğunu açıkladı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulunun sekiz toplantı gerçekleştirdiğini, Devlet Denetleme Kurulu ve Adalet Bakanlığının da sürece ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Fon soruşturması Borsa İstanbul'a uzandı: Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun gözaltında

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağustos 2026'da Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerin fiyatlarının yatırım fonları aracılığıyla yapay biçimde yükseltildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. SPK incelemeleriyle genişleyen soruşturmada, bazı hisselerin önce bireysel hesaplardan alınıp ardından yatırım fonlarına satılarak fiyatlarının yükseltildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiaları araştırılıyor. Eylül ayında bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunları ve sert satışların ardından 131 fonun tasfiye süreci gündeme geldi. Soruşturma kapsamında portföy yönetim şirketleri, finans kuruluşları ve kamu kurumlarında görev yapmış çok sayıda kişi hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verildi. Çok sayıda üs düzey isimlerin de tutuklandığı soruşturm devam ediyor. Tutuklu sayısı 7 Kasım itibariyle 116'ya yükseldi.

(FY)