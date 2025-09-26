Siyah kadın eylemci Assata Shakur 78 yaşında Küba'da öldü

1973'te New Jersey eyalet polis memurunun öldürülmesinden hüküm giyen Siyah Kurtuluş Ordusu üyesi Joanne Chesimard (Assata Shakur), hapisten kaçtıktan sonra iltica ettiği Küba'da dünyadan göçtü.

Küba yönetimi, Cuma günü yaptığı açıklamada Shakur'un 78 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

Chesimard, polis memuru Werner Foerster'in öldürülmesinden hüküm giyişi ve ardından cezaevinden kaçışıyla New Jersey Eyalet Polisi'nin "En Çok Arananlar Listesi"nin başında yer almıştı. New Jersey Eyaleti, Küba'da Assata Shakur adını alan Joanne Chesimard'ın ABD'ye iadesi için yıllarca uğraştıysa da bir sonuç alamadı.

Küba Dışişleri Bakanlığı, Shakur'un Havana'da sağlık sorunları ve yaşlılık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Neden polis memurunu öldürmekle suçlandı?

Shakur ve militan gizli örgüt Siyah Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) iki üyesi, New Jersey Otoyolu'nda bir araçta yol alırken polis memuru Foerster ve bir başka otoyol güvenlik görevlisi tarafından durdurulmuşlardı. Aracın durdurulması sonrasında patlak veren çatışmada Foerster ve araçtakilerden biri hayatını kaybetti.

Memur Foerster öldüğünde 34 yaşındaydı. Geride bir eş ve küçük bir oğul bırakmıştı.

Shakur da çatışmada yaralandı ve tutuklandı. Daha sonra tasarlayarak öldürmekten hüküm giydi.

1979'da, müebbet hapis cezasının ikinci yılında, diğer BLA üyelerinin yardımıyla hapisten kaçmayı başardı ve 1984'te Fidel Castro yönetiminin sığınma hakkı tanıdığı Küba'ya iltica etti.

Shakur, FBI'ın en çok arananlar listesine giren ilk kadın olarak tarihe geçti. Cezaevime girmeden önceki etkinliği sırasında cinsiyetçilik ve ırkçılık karşıtı aktivizmi dolayısıyla eylemci gruplar arasında saygı kazanmıştı.

Assata Shakur kimdi? New York'un Queens semtinde doğan Shakur, New York ve daha sonra Kuzey Carolina'nın liman kenti Wilmington'da büyüdü. Manhattan İlçesi Topluluk Koleji ve New York Şehir Koleji'nde siyasi aktivizme katıldı. Shakur, Küba'da yaşadığı yıllarda Havana'nın silueti önünde Shakur ayrıca müteveffa rapçi Tupac Shakur'un vaftiz annesi ve üvey teyzesiydi. Shakur, 2001'de Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan ve özellikle Afrikalı Amerikalı izleyici kitlesine yönelik içerikler sunan kablo TV kanalı BET'e (Black Entertainment Television) verdiği demeçte, "Hüküm giydim - buna yargılama bile demek istemiyorum, linçti - [ceza] tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından verildi," demişti. "Yargılandığım adalet sistemine karşı duyduğum tek şey küçümsemeydi."

