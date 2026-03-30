SİYAD’dan yönetmen Toprak Işık’la ilgili açıklama

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 58. Ödül Töreni’nde Ahmet Uluçay Umut Ödülü’nü verdiği yönetmen Toprak Işık hakkındaki mobbing ve taciz iddialarına dair açıklama yaptı.

Işık’ın 24 Mart’ta İstanbul Modern’de düzenlenen törende Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) filmiyle ödül almasının ardından, birçok kadın ve LGBTİ+, sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak ödülün kendilerini son derece kötü etkilediğini ve travmalarını tetiklediğini belirterek Işık’ın kendilerine uyguladığı sistemik şiddeti anlattı. Işık ise şu ana dek, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

SİYAD, söz konusu iddiaları ödül töreninin ardından sosyal medyaya yansıyan paylaşımlar üzerinden “şaşkınlık ve üzüntüyle” öğrendiğini belirtti.

Dernek açıklamasını “Her zamanki gibi mağdurların yanında olduğumuzu, ilgili kurullarımızın süreci yakından takip ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz,” diye sonlandırdı.

