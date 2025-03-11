SİYAD ödüllerinin kazananları belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen "57. Türkiye Sineması Ödülleri"nin kazananları dün akşam (10 Mart) İstanbul Modern'de düzenlenen törende belli oldu.

Törende; uzun metraj, belgesel, kısa belgesel, kısa film, "Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü" ve "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" kategorilerinde ödül verildi.

Bu yıl, geçen aralık ayında vefat eden yönetmen ve senarist Şerif Gören ile oyuncu Hale Soygazi, "Onur Ödülü"nün sahibi oldu. Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ve yapımcı Nida Karabol'a ise "Emek Ödülü" takdim edildi.

Geçen yıl Venedik'te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara film festivallerinde ödül kazanan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi, "En İyi Film", Murat Fıratoğlu ile "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı.

YÖNETMEN MURAT FIRATOĞLU İLE SÖYLEŞİ Hemme'yi öldürmek veya öldürmemek

Diğer ödüller

"Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ödülüne "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer, "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" ödülüne "Büyük Kuşatma" filmiyle Alp Öyken, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne "Yurt" filmiyle Florent Herry, "En İyi Müzik" ödülüne "On Saniye" filmiyle Ekin Fil, "En İyi Kurgu" ödülüne "Yurt" filmiyle Ayris Alptekin, "En İyi Sanat Yönetimi" ödülüne de yine "Büyük Kuşatma" filmiyle Natali Yeres değer görüldü.

57. Türkiye Sineması Ödülleri'nde bu sene dijital platformlarda gösterime giren "En İyi Yerli Film" Aslı Özge'nin yönetmenliğini üstlendiği "Faruk", "En İyi Uluslararası Film" ise "Sararmış Yapraklar", "En İyi Belgesel" Berke Baş'ın "Dargeçit", "En İyi Kısa Belgesel" Şirin Bahar Demirel'in "Zarafet ve Şiddet Arasında", "En İyi Kısa Film" Cansu Baydar'ın "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmi seçildi.

"Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü", bu sene "Cenaze" filmine, "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" ise "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filmiyle Umut Şilan Oğurlu'ya gitti.

Törene, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Nuri Bilge Ceylan, Nurgül Yeşilçay, Pelin Esmer, Ahmet Ümit, Dilan Çiçek Deniz ve Ahsen Eroğlu'nun yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. (TY)