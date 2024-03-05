SİYAD'dan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmine dokuz ödül

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi damga vurdu.

Geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.

Dün akşam İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu.

SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödüle Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Çilingir Sofrası”na verildi.

Yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu ve oyuncu Lale Belkıs’a Onur Ödülü, oyuncu Necmettin Çobanoğlu’na ise Emek Ödülü verildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer’in elinden alırken, Belkıs’a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu’na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.

56. SİYAD TÜRKİYE SİNEMASI ÖDÜLLERİ SONUÇLARI

En İyi Film

Kuru Otlar Üstüne

En İyi Yönetmen

Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Senaryo

Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)

Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı

Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Erkek Oyuncu Performansı

Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı

Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı

Cem Davran (Hayat)

En İyi Görüntü Yönetmeni

Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Müzik

Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)

En İyi Kurgu

Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

En İyi Sanat Yönetimi

Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)

Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film

Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

En İyi Uzun Belgesel

Kavur (Fırat Özeler)

En İyi Kısa Belgesel

8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)

En İyi Kısa Film

Avrupa Fatihi ( Onur Yağız)

Gıovannı Scognamıllo Fantastik Film Ödülü

Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)

Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Film

Güneş Sonrası (Aftersun)

Vizyona Giren En İyi Yabancı Film

Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie D'une Chute)

Ahmet Uluçay Umut Ödülü

Çilingir Sofrası

(AÖ)