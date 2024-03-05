SİYAD'dan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmine dokuz ödül
Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi damga vurdu.
Geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.
Dün akşam İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu.
SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödüle Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Çilingir Sofrası”na verildi.
Yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu ve oyuncu Lale Belkıs’a Onur Ödülü, oyuncu Necmettin Çobanoğlu’na ise Emek Ödülü verildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer’in elinden alırken, Belkıs’a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu’na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.
56. SİYAD TÜRKİYE SİNEMASI ÖDÜLLERİ SONUÇLARI
En İyi Film
Kuru Otlar Üstüne
En İyi Yönetmen
Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)
En İyi Senaryo
Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)
Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı
Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)
En İyi Erkek Oyuncu Performansı
Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı
Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı
Cem Davran (Hayat)
En İyi Görüntü Yönetmeni
Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)
En İyi Müzik
Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)
En İyi Kurgu
Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)
En İyi Sanat Yönetimi
Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)
Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film
Ayna Ayna (Belmin Söylemez)
En İyi Uzun Belgesel
Kavur (Fırat Özeler)
En İyi Kısa Belgesel
8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)
En İyi Kısa Film
Avrupa Fatihi ( Onur Yağız)
Gıovannı Scognamıllo Fantastik Film Ödülü
Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)
Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Film
Güneş Sonrası (Aftersun)
Vizyona Giren En İyi Yabancı Film
Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie D'une Chute)
Ahmet Uluçay Umut Ödülü
Çilingir Sofrası
(AÖ)