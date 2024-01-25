SİYAD, 2023’ün en iyi uluslararası filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2023 yılında sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası filmleri seçti.

Kadın yönetmenlerin filmlerinin öne çıktığı 2023 yılında, SİYAD'ın seçimlerinde de ilk sıralarda kadın yönetmenlerin filmleri yer aldı.

Vizyon filmlerinde Fransalı yönetmen Justine Triet’nin Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan ve en iyi film dalında Oscar adayı olan “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomie d'une chute) filmi, listenin birincisi oldu.

Listede, “The Banshees of Inisherin” ikinci, yönetmen Martin Scorsese’nin 10 dalda Oscar’a aday olan “Dolunay Katilleri” (Killers of the Flower Moon) filmi ise üçüncü oldu.

Bir Düşüşün Anatomisi: Mahkemenin sınırları

Dijital platformlar

İlk gösterimleri Türkiye’deki dijital platformlarda yapılan filmlerin dahil edildiği ayrı bir oylama sonucunda ise İskoçyalı Charlotte Wells’in yönettiği “Güneş Sonrası” (Aftersun) filmi zirveye yerleşti.

Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno’nun “Kabahatliler” (Los Delincuentes) filmi ikinci sırada yer alırken, Katalan yönetmen Carla Simón’un Altın Ayı ödüllü filmi “Alcarràs” ise üçüncü oldu.

SİYAD’ın yerli yapımları değerlendireceği oylama ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

SİYAD üyelerine göre 2023’ün en iyi uluslararası yapımlarının tam listesi şöyle:

En İyi Vizyon Filmleri

1. Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie d’une chute) / Yön: Justine Triet

2. The Banshees of Inisherin / Yön: Martin McDonagh

3. Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) / Yön: Martin Scorsese

4. Kızıl Gökyüzü (Roter Himmel) / Yön: Christian Petzold

5. Başka Bir Hayatta (Past Lives) / Yön: Celine Song

6. Saint Omer / Yön: Alice Diop

7. AI (EO) / Jerzy Skolimowski

8. Çocuk ve Balıkçıl (Kimitachi wa do ikiru ka) / Yön: Hayao Miyazaki

9. Sessiz Kız (The Quiet Girl) / Yön: Colm Bairéad

10. Oppenheimer / Yön: Christopher Nolan

En İyi Dijital Platform Filmleri

1. Güneş Sonrası (Aftersun) / Yön: Charlotte Wells

2. Kabahatliler (Los Delincuentes) / Yön: Rodrigo Moreno

3. Alcarràs / Yön: Carla Simón

4. Güzel Bir Sabah (Un beau matin) / Yön: Mia Hansen-Løve

5. Yakın (Close) / Yön: Lukas Dhont

6. Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri (All the Beauty and the Bloodshed) / Yön: Laura Poitras

7. Pasajlar (Passages) / Yön: Ira Sachs

8. Leyla’nın Kardeşleri (Baradaran-e Leila) / Yön: Saeed Roustayi

9. Flux Gourmet / Yön: Peter Strickland, The Killer / Yön: David Fincher

10. Nasıl Seks Yapacağız? (How to Have Sex) / Yön: Molly Manning Walker (TY)