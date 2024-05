Siya Siyabend Babylon sahnesinde

90’lı yıllardan beri sözü ve müziğiyle önce Beyoğlu sokaklarına kendi sahnesini kuran şehir ozanları topluluğu Siya Siyabend, 8 Mayıs Çarşamba günü Babylon’da konser verecek.

Doğaçlama ağırlıklı müzikleriyle sahnesini sokaklara taşıyan ekip, son 30 yılda besteledikleri parçalarıyla 21.30’da sahnede olacak.

Babylon’da bu akşam ise müziğin farklı türlerini icra eden sanatçıları bir araya getiren Daf Jam Sessions var. Bu edisyonda; Murat Ertel, Koray Tarhan, Rubar Dindar, Onur Çalışkan, Ruşen Can Acet, Muaz Ceyhan, Özer Ateş, Hakan Gürbüz, Gökçe “CheChe” Gürçay, Mertcan Bilgin, Lucie Rosann Lelaurain, Selda Öztürk, Hüseyin Can Pala, Can Ömer Uygan, Ahmet Alan, Kaan Ahıskalı, Tarık Aslan ve Alafsar Rahimov sahnede olacak.

Yarın 22.30’da ise geleneksel müzikleri formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat izlenebilir.

Kolektif İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Balkan Wedding Party, 4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00’de. Ekip; saksafonda Richard Laniepce, vokalde Aslı Doğan, davulda Batuhan Baraç, suzafonda Ertan Şahin, tuşlularda Tamer Karaoğlu ve klarnette Talat Karaoğlu’dan oluşuyor.

Murat Beşer ile mabbas'ın seçtiği şarkılar ve Engin Eraydın'ın hazırladığı görseller eşliğindeOldies But Goldies 11 Mayıs’ta.

Farklı dillerden ve müzikal janrlardan orijinal şarkıları sahneye taşıyan Benim Şehrim Benim Sesim müzisyenleri, Selin Sümbültepe ve Feryal Öney 20 Mayıs Pazartesi günü Babylon’da.

Mayıs ayı programının tamamı için burayı tıklayın.

(AÖ)