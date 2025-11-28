TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 28 Mijdar 2025 14:39
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Mijdar 2025 15:03
1 xulek Xwendin

Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da

“Ji ber pêvajoyê li Kurdistanê pir konser, şano û gelek kar û xebatên hunerî tên li dar xistin. Em jî bi vê yekê keyf xweş dibin û em ê jî zêdetir derkevin ser dikê.”

Wesîla Torî

Yek ji koma rocka kurdî Siya Şevê di çerçoveya rêzekonseran de piştî Îzmîr û Bodrûmê duh jî li Wanê konsertek da.

Siya Şevê piştî 7 salan cara yekeme li Wanê konsertê dide û rastî coşeke mezin û germ a ciwanan hat. Gohdariyên Siya Şevê hema bêjin hemû sitran bi komê re  xwendin.

Beriya konserta Siya Şevê em bi solîstê Komê Gokçe Selîm re hem li ser rêzekonser him jî li ser bandora pêvajoya aştiyê ya li ser milê çandê axivîn. Her weha komê mizgîniya albûmeke nû ku dê di meha Sibatê de derkeve da me.

Gokçe Selîm di axaftina xwe de bal kişand ser pêvajoya aştiyê û bandora wê ya li ser milê çandê û ev tişt anî ziman:

“Van demên dawî li Kurdistanê pir konser, şano û gelek kar û xebatên hunerî tên li dar xistin. Em jî pê keyf xweş dibin. Di vê çerçoveyê de em ê jî hewl bidin ku zêdetir derkevin konseran û derkevin pêşberî gohdarîyên xwe. Bila ev pêvajo pêşiya azadiya gelê kurd û Kurdistanê veke.”

(WT/AY)

Stenbol
Siya Şevê konsert
