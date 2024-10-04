"Sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma”

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM Derneği) tarafından düzenlenen Sivil Sesler Festivali, "Güçlü Sivil Toplum" temasıyla ilk gününü tamamladı. Ankara TED Üniversitesi’nde düzenlenen festivalde 53 farklı ilden 400’ü aşkın sivil toplum örgütü bir araya geldi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan festival iki gün boyunca devam edecek. “Demokrasinin Geleceği, Sivil Toplum Deneyimleri” başlıklı açılış oturumuyla sivil toplum örgütlerinin toplumun demokratikleşmesine nasıl katkı sağlayabileceği; daha katılımcı, şeffaf, eşit, hesap verebilir ve güçlü yapıları nasıl kurabileceği ve ortak gelecek inşasında sivil toplumun neler yapabileceği konuşuldu.

Sivil toplum örgütleri festivalde açtıkları stantlarda katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi. Festivalde 4 ayrı noktada çeşitli etkinlikler düzenlendi.

STGM Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay ilk günü tamamlanan Sivil Sesler Festivali’ni bianet’e anlattı.

"STÖ'lerin birbirinden güç aldığı buluşma"

Türkiye’nin 50 farklı ilinden 400’ü aşkın sivil toplum örgütünün festivale katıldığını belirten Tezcan Eralp Abay, “Festivali, sivil toplum örgütlerinin kendi gündemlerini birbirleriyle tanıştırdıkları, tartıştıkları, konuştukları ve birbirlerinden güç aldıkları bir buluşma” dedi.

Bu sene yedincisi düzenlenen festivalde bu senenin konusu “Güçlü Sivil Toplum” olduğunu aktaran Abay festivali düzenleme amaçlarını şu şekilde anlattı:

“Türkiye ve dünya daha demokratik bir yer olacaksa, daha iyi demokrasilerle yönetilecekse, burada sivil toplum alanın bir rolü olabilir mi? Bir rolü olması için ne yapılması gerekir? Tek tek sorunların çözümü için bir araya gelen, kimisi sokakta yaşayan hayvanlar için, kimi sokakta çalışan çocuklar için, kimi domatesin kokusu için, kimi deprem yaşamış insanların yaşadığı sorunları bir nebze olsun gidermek için bir araya gelmiş örgütler, bu sorunları çözmeye çalışırken aynı zamanda ülkenin demokratikleşmesine, daha katılımcı karar alma süreçlerine bir katkıları olabilir mi? Bu sorulara yanıt arıyoruz.”

"Güçlenerek buradan ayrılacaklar"

Festivalin yarın da devam edeceğini hatırlatan Abay, “İki gün boyunca Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen bin civarında sivil toplum insanı birbirleriyle hasret giderecek, birbiriyle konuşacak, birbiriyle tartışacak, bazen birbiriyle itişecek ve buradan biraz daha güçlenmiş, ilham almış ve enerji seviyesi yükselmiş olarak çalışma alanlarına dönecek” dedi.

Festivalin yarınki programına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)