ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 16.01.2026 17:04 16 Ocak 2026 17:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.01.2026 17:50 16 Ocak 2026 17:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Sivil toplum örgütleri çocukların katılım hakkı için bir araya geldi

Çocukların karar alma süreçlerine katılmasını güçlendirmeyi hedefleyen sivil toplum örgütleri, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği koordinasyonunda buluştu.

Sivil toplum örgütleri çocukların katılım hakkı için bir araya geldi
Fotoğraf: bianet

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), çocukların karar alma süreçlerine hak temelli ve sürdürülebilir biçimde katılımını güçlendirmek isteyen örgütler için başlattığı destek programı kapsamında Ankara'da üç gün süren bir atölye gerçekleştirdi.

Çocuklarla yapılacak çalışmaların ilkeleri belirlendi

Trabzon, Ankara, Giresun, İstanbul, Nevşehir, Diyarbakır ve Aksaray illerinden çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin buluştuğu atölye için 103 başvurudan 10 kurum seçildi.

Katılan kurumların çocuk katılım mekanizmalarını kurmalarını veya mevcut mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefleyen atölyede mekanizmalardaki güçlü yönler ve ihtiyaçlar tartışıldı, çocuklarla birlikte yapılacak çalışmalardaki ilkeler belirlendi, çocuk görüşleriyle savunuculuk yapmanın yolları üzerinde duruldu.

18 Aralık 2025

Sahadan örneklerin de paylaşıldığı atölyede çocuklarla birlikte çalışmak için hazırlanacak yönergelerin yöntemleri sunuldu.

STGM ekibinin koordinasyonunda gerçekleşen atölye grup çalışmaları, sunumlar ve değerlendirme ile sona erdi.

Çocuğun katılım hakkı nedir?

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesi çocukların görüşlerine önem verilmesini yani çocuk katılımını anlatır:

"Her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir."

Katılım hakkı, yetişkinlerin çocukların kendilerini rahat ifade edebilecekleri alanı yaratması, çocukların görüşlerini dinlemesi ve ciddiye alması, evde, okulda, yaşadıkları yerde bir konuda karar verirken çocukları dahil etmeleridir.

Çocuğun katılım hakkını gözetirken hak odaklı, sürdürülebillir ve ilkeli olmak temel çerçeveyi oluşturur.

(NÖ)

İstanbul
çocuğun katılım hakkı çocukların katılım hakkı çocuk hakları STGM Sivil toplum Ankara
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

