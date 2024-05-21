Sivil Toplum Geliştirme Merkezi hak savunucularını dinliyor
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin (STGM) 30 ilde 600’den fazla sivil toplum örgütüyle buluşacağı toplantılar serisi dün (20 Mayıs) başladı.
STGM Derneği, iki ayrı ekiple altı farklı rotada yapacağı toplantıların ilk gününde Trabzon ve Adana’da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.
Trabzon’da yapılan toplantıya STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, Politika Geliştirme Uzmanı Necmettin Yemiş ve İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit katıldı. Adana’daki toplantılarda ise Genel Koordinatörü Dr.Tezcan Eralp Abay, Proje Koordinatörü Cengiz Çiftçi ve Proje Asistanı Yaren Balcı yer aldı.
Trabzon’da 22 kişinin katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin (STÖ) kendilerini güçlendirmesi gereken alanlar ve örgütlerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller tartışıldı.
bianet'e konuşan STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, sivil toplum örgütlerinin sorunlarını ve düzenledikleri toplantıların amacını anlattı.
Başlıca engeller ve güçlendirilmesi gereken alanlar
STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, derneğin hazırladığı Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı raporunun sunumuyla başladı.
Raporda, ‘Türkiye’de STÖ’lerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller’ ve ‘Türkiye’de STÖ’lerin kendilerini güçlendirmesi gereken başlıca alanlar’ başlığı altında ortaya çıkan temel sorunlar şu şekilde:
‘Türkiye’de STÖ’lerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller’
- Kamu kaynaklarına erişimde ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği
- Kamu yararı statüsü, yardım toplama izni muafiyeti ve vergi muafiyeti tanınmasında ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği
- Dernek kuruluş süreçlerinde zorluklar
- Üye bildirim zorunluluğu
- Yardım toplama mevzuatının getirdiği koşul ve kısıtlamalar
- Denetim mevzuatı ve uygulamalarından kaynaklanan sorunlar
- Ekonomik faaliyetleri zorlaştıran düzenlemeler
- STÖ’ler için karmaşık ve yerine getirmesi güç yasal yükümlülükler
- Karar alma süreçlerine dahil etmede ayrımcılık
- Hak temelli STÖ’lere yönelik yaftalama
- Veriye/bilgiye erişimde sorunlar
‘Türkiye’de STÖ’lerin kendilerini güçlendirmesi gereken başlıca alanlar’
- STÖ’lerin iç işleyişlerinde demokratik uygulamalar
- Çalışma alanına yönelik yetkinlik
- Çalışmalarını bütün temel hak ve özgürlükleri dikkate alarak planlama ve yürütme
- Hedef kitleye erişim ve kamuoyunu etkileme
- STÖ’nün yarattığı faydanın etkili iletişimi
- Orta ve uzun vadeli planlama
- Yerel/ulusal aktörlerle işbirlikleri
- Uluslararası aktörlerle işbirlikleri
- Hibe olanaklarından yararlanma becerileri
- Gelir elde etme ve bağış toplama
- Üye/gönüllü sayısı ve profili
Trabzon’da STÖ’lerin en büyük sorunu ayrımcılık
Trabzon’daki sivil toplum üyelerine göre bu başlıca sorunlardan öne çıkanlar, ayrımcılık, fırsat eşitsizliği ve karar alma süreçlerine dahil olmada ayrımcılık oldu.
STÖ’lerin kendilerini geliştirmesi gereken alanlar ise, hedef kitleye erişim, çalışma alanına yönelik uzmanlık ve iç işleyişteki demokratik uygulamalar oldu.
Trabzon’daki sivil toplum örgütleri, ayrıca üyelerinin halihazırda kamuda çalışmaları nedeniyle etkinliklere yeterli vakit ayıramadıklarını ve mevcut siyasi ortamda etkin eylem süreci yürütmede çekince duyduklarını aktardı.
Öte yandan toplumda da derneklere karşı bir önyargı olduğunu ve bunu kırmak için şeffaf çalışmalara yürütmeleri gerektiği ve basınla iyi ilişkiler kurarak çalışmalarını geniş kitlelere aktarmaları gerektiği savunuldu.
Toplantı rotaları
STGM Derneği’nin 14 Haziran’a kadar 30 kentte yapacağı toplantılar bugün (21 Mayıs) Ordu ve Antep düzenlenecek. İlerleyen tarihlerdeki toplantı rotaları ve tarihleri şu şekilde:
Rota 1
- Ordu-21.05.2024
- Samsun-22.05.2024
- Tokat-23.05.2024
- Sivas-24.05.2024
Rota 2
- Antep-21.05.2024
- Urfa-22.05.2024
- Mardin-23.05.2024
- Diyarbakır24.05.2024
Rota 3
- Kayseri-27.05.2024
- Çorum-28.05.2024
- Kastamonu-29.05.2024
- Zonguldak-30.05.2024
- Bolu-31.05.2024
Rota 4
- Bursa-27.05.2024
- Balıkesir-28.08.2024
- Çanakkale-29.05.2024
- Edirne-30.05.2024
- İstanbul-31.05.2024
Rota 5
- Erzincan-03.06.2024
- Dersim-04.06.2024
- Erzurum-05.06.2024
- Kars-06.06.2024
- Van-07.06.2024
Rota 6
- İzmir-10.06.2024
- Denizli-11.06.2024
- Uşak-12.06.2024
- Eskişehir-13.06.2024
- Konya-14.06.2024