Sivil Toplum Geliştirme Merkezi hak savunucularını dinliyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin (STGM) 30 ilde 600’den fazla sivil toplum örgütüyle buluşacağı toplantılar serisi dün (20 Mayıs) başladı.

STGM Derneği, iki ayrı ekiple altı farklı rotada yapacağı toplantıların ilk gününde Trabzon ve Adana’da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Trabzon’da yapılan toplantıya STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, Politika Geliştirme Uzmanı Necmettin Yemiş ve İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit katıldı. Adana’daki toplantılarda ise Genel Koordinatörü Dr.Tezcan Eralp Abay, Proje Koordinatörü Cengiz Çiftçi ve Proje Asistanı Yaren Balcı yer aldı.

Trabzon’da 22 kişinin katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin (STÖ) kendilerini güçlendirmesi gereken alanlar ve örgütlerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller tartışıldı.

bianet'e konuşan STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, sivil toplum örgütlerinin sorunlarını ve düzenledikleri toplantıların amacını anlattı.

Başlıca engeller ve güçlendirilmesi gereken alanlar

STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, derneğin hazırladığı Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı raporunun sunumuyla başladı.

Raporda, ‘Türkiye’de STÖ’lerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller’ ve ‘Türkiye’de STÖ’lerin kendilerini güçlendirmesi gereken başlıca alanlar’ başlığı altında ortaya çıkan temel sorunlar şu şekilde: ‘Türkiye’de STÖ’lerin güçlenmesinin önündeki başlıca engeller’ Kamu kaynaklarına erişimde ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği

Kamu yararı statüsü, yardım toplama izni muafiyeti ve vergi muafiyeti tanınmasında ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği

Dernek kuruluş süreçlerinde zorluklar

Üye bildirim zorunluluğu

Yardım toplama mevzuatının getirdiği koşul ve kısıtlamalar

Denetim mevzuatı ve uygulamalarından kaynaklanan sorunlar

Ekonomik faaliyetleri zorlaştıran düzenlemeler

STÖ’ler için karmaşık ve yerine getirmesi güç yasal yükümlülükler

Karar alma süreçlerine dahil etmede ayrımcılık

Hak temelli STÖ’lere yönelik yaftalama

Veriye/bilgiye erişimde sorunlar ‘Türkiye’de STÖ’lerin kendilerini güçlendirmesi gereken başlıca alanlar’ STÖ’lerin iç işleyişlerinde demokratik uygulamalar

Çalışma alanına yönelik yetkinlik

Çalışmalarını bütün temel hak ve özgürlükleri dikkate alarak planlama ve yürütme

Hedef kitleye erişim ve kamuoyunu etkileme

STÖ’nün yarattığı faydanın etkili iletişimi

Orta ve uzun vadeli planlama

Yerel/ulusal aktörlerle işbirlikleri

Uluslararası aktörlerle işbirlikleri

Hibe olanaklarından yararlanma becerileri

Gelir elde etme ve bağış toplama

Üye/gönüllü sayısı ve profili

Trabzon’da STÖ’lerin en büyük sorunu ayrımcılık

Trabzon’daki sivil toplum üyelerine göre bu başlıca sorunlardan öne çıkanlar, ayrımcılık, fırsat eşitsizliği ve karar alma süreçlerine dahil olmada ayrımcılık oldu.

STÖ’lerin kendilerini geliştirmesi gereken alanlar ise, hedef kitleye erişim, çalışma alanına yönelik uzmanlık ve iç işleyişteki demokratik uygulamalar oldu.

Trabzon’daki sivil toplum örgütleri, ayrıca üyelerinin halihazırda kamuda çalışmaları nedeniyle etkinliklere yeterli vakit ayıramadıklarını ve mevcut siyasi ortamda etkin eylem süreci yürütmede çekince duyduklarını aktardı.

Öte yandan toplumda da derneklere karşı bir önyargı olduğunu ve bunu kırmak için şeffaf çalışmalara yürütmeleri gerektiği ve basınla iyi ilişkiler kurarak çalışmalarını geniş kitlelere aktarmaları gerektiği savunuldu.

Toplantı rotaları

STGM Derneği’nin 14 Haziran’a kadar 30 kentte yapacağı toplantılar bugün (21 Mayıs) Ordu ve Antep düzenlenecek. İlerleyen tarihlerdeki toplantı rotaları ve tarihleri şu şekilde:

Rota 1

Ordu-21.05.2024

Samsun-22.05.2024

Tokat-23.05.2024

Sivas-24.05.2024

Rota 2

Antep-21.05.2024

Urfa-22.05.2024

Mardin-23.05.2024

Diyarbakır24.05.2024

Rota 3

Kayseri-27.05.2024

Çorum-28.05.2024

Kastamonu-29.05.2024

Zonguldak-30.05.2024

Bolu-31.05.2024

Rota 4

Bursa-27.05.2024

Balıkesir-28.08.2024

Çanakkale-29.05.2024

Edirne-30.05.2024

İstanbul-31.05.2024

Rota 5

Erzincan-03.06.2024

Dersim-04.06.2024

Erzurum-05.06.2024

Kars-06.06.2024

Van-07.06.2024

Rota 6