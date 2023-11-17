Sivil Sesler Festivali'nde ilk gün tamamlandı

Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerinin katıldığı festivalde 42 farklı kentten, 200'e yakın sivil toplum örgütü bir araya geldi.

Sivil Sesler Festivali başladı

Festival, İzmir Kent Federasyonu’nun Zeybek gösterisi ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’nin arama kurtarma köpekleri gösterisi ile başladı.

Gösterilerin ardından “Krizler Çağında Sivil Toplum ve Dayanışma” başlıklı açılış oturumu gerçekleştirildi.

Ayzen Atalay Durmuşoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Hatay Ayağa Kalkıyor Platformu’ndan Ayhan Kara, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün ve Tiyatro Kooperatifi’nden Vildan Güleç konuşmacı olarak katıldı.

Açılış oturumun yanı sıra Katılım Çadırı, İyilik Çadırı, Güzellik Çadırı, Dayanışma Çadırı ve Esenlik Çadırı olarak adlandırılan alanlarda gün boyunca etkinlikler gerçekleşti.

Festival yarın (18 Kasım) çeşitli etkinliklerle İzmir Kültürpark'ta devam edecek.

Festivalin ikinci gün programına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)