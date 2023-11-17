Sivil Sesler Festivali başladı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin düzenlediği (STGM) Sivil Sesler Festivali, bugün (17 Kasım) İzmir Kültürpark'ta başladı.

Bu yıl “Dayanışma Güçlendirir” temasıyla düzenlenecek olan Sivil Sesler Festivali, iki gün sürecek. Festivalde tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.

bianet’e konuşan STGM Yönetim Kurulu üyesi Seniye Nazik Işık, bu yıl altıncısı düzenlenen festivalin önemini anlattı.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.

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