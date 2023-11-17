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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 12:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 13:12
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Sivil Sesler Festivali başladı

Sivil toplumun, çoğulcu demokrasinin önünü açan temel güç olduğunu belirten STGM Yönetim Kurulu üyesi Seniye Nazik Işık, “Bu gücün Türkiye’de demokrasinin, gelişmenin, kurallı bir ülkede yaşamanın garantisi olması yönünde değerli bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin düzenlediği (STGM) Sivil Sesler Festivali, bugün (17 Kasım) İzmir Kültürpark'ta başladı.

Bu yıl “Dayanışma Güçlendirir” temasıyla düzenlenecek olan Sivil Sesler Festivali, iki gün sürecek. Festivalde tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.

bianet’e konuşan STGM Yönetim Kurulu üyesi Seniye Nazik Işık, bu yıl altıncısı düzenlenen festivalin önemini anlattı. 

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)

STGM sivil sesler festivali izmir kültürpark Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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