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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 20:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 17:28
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Sivil Sesler Festivali: 42 kentten, 200'e yakın STK bir araya geldi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin düzenlediği (STGM) Sivil Sesler Festivali’nin ilk günü tamamlandı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerinin katıldığı festivalde 42 farklı kentten, 200'e yakın sivil toplum örgütü bir araya geldi.

Sivil Sesler Festivali başladı
Sivil Sesler Festivali başladı
17 Kasım 2023

Festival, İzmir Kent Federasyonu’nun Zeybek gösterisi ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’nin arama kurtarma köpekleri gösterisi ile başladı.

Gösterilerin ardından “Krizler Çağında Sivil Toplum ve Dayanışma” başlıklı açılış oturumu gerçekleştirildi.

Ayzen Atalay Durmuşoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Hatay Ayağa Kalkıyor Platformu’ndan Ayhan Kara, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün ve Tiyatro Kooperatifi’nden Vildan Güleç konuşmacı olarak katıldı.

Açılış oturumun yanı sıra Katılım Çadırı, İyilik Çadırı, Güzellik Çadırı, Dayanışma Çadırı ve Esenlik Çadırı olarak adlandırılan alanlarda gün boyunca etkinlikler gerçekleşti.

Festival yarın (18 Kasım) çeşitli etkinliklerle İzmir Kültürpark'ta devam edecek.

Festivalin ikinci gün programına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)

sivil sesler festivali STGM Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği sivil toplum örgütleri
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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