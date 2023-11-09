Sivil Düşün’den agora: Yeni sözler için eski meydanda

Sivil Düşün, topluluk odaklı çalışmaları sivil hareketin gündemine taşıyarak güçlendirme hedefiyle 2022’de başlattığı ‘dünyalar.’ girişiminin kapanış etkinliği 'agora'yı 3-5 Kasım’da Antalya’da yaptı.

Antik agora deneyimini model alan buluşma davet edilen 150 kişi ve grubu bir araya getirdi. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da etkinliğe katıldı.

Katılımcılar “Toplulukların insan hakları ve demokrasiye katkılarını geleceğe nasıl taşırız” sorusunun peşine düştü, toplulukların geleceğe yön verme gücünü konuştu. Ayrıca etkinlik katılımcılara bağlantı kurmak, ağ oluşturmak, yeni iş birliği fırsatlarını keşfetmek yolunda imkanlar sundu.

Katılımcılar ilk olarak 3 Kasım Cuma günü Phaselis Antik Kenti’ni ziyaret etti. Burada, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden agoraya dair bilgi aldı. Phaselis’de yaşayan insanların yönetim ve yaşam tarzlarını dinledi. Demokratik katılımını tartıştı.

Ardından Kemer’de konaklayacakları otele dönen katılımcılar amfitiyatrodaki panele katıldı.

Yörük Kurtalan’ın (Sivil Toplum İçin Destek Vakfı) moderatörlüğünde, Dilan Kaya (Gazete Duvar) ve Durukan Dudu (Anadolu Meraları) dünyalar. topluluğu katılımcıları ile birlikte toplulukların doğuşunu, nasıl gelişeceğini, iş birliğini konuştu.

Topluluklar oluşturmak Türkiye’deki demokrasi ve insan haklarını dönüştürecek etkiyi yaratabilir mi? Nasıl hangi yollarla?

Topluluklar değişimi harekete geçirmek için hangi rolleri üstlenebilir?

Yeni bir agora, yeni bir demokrasi yaratabilir miyiz?

sorularının cevaplarını aradı.

Tematik agoralarla kesişmeler

Etkinliğin ikinci gününde 150 topluluk öncüsü tematik agoralarda bir araya geldi. Hem öğrendi hem de birbirlerine ilham verdi.

Mekan; Tahir Can Yarımoğlu’nun kolaylaştırıcılığında güvenli ve kalıcı konut, bir arada çalışma alanları, halkın buluşabildiği meydanlar, değişime ayak uydurabilen mahalle ve köy yerleşimleri gibi ihtiyaçlara karşılık vermeye odaklı fiziksel alanlar yaratmayı amaçlayan toplulukların agorası,

Çevre ve iklim değişikliği; Başar Alipaça’nın kolaylaştırıcılığında doğal habitatları koruma, iklim krizinin etkilerini hafifletme ve kalıcı sonuçlar elde etmeye odaklı toplulukların agorası,

Düşünce, inanç, kültürel ve sanatsal ifade özgürlüğü; Emre Erbirer’in kolaylaştırıcılığında ifadeye dayalı özgürlükleri her şekilde desteklemeyi amaçlayan toplulukların agorası,

Eğitim, sağlık ve esenlik; Cemre Ceren Asarlı’nın kolaylaştırıcılığında farklı grupların eğitim, sağlık ve iyi hale erişimine odaklı toplulukların agorası,

Ayrımcılıkla mücadele ve bireyleri güçlendirme; Hatice Demir’in kolaylaştırıcılığında ayrımcılığı ortadan kaldırmaya odaklanan ve bireyleri güçlendiren toplulukların agorası,

Ekonomik fırsatlar ve kalkınma; Kaya Aytuğ Demiral’ın kolaylaştırıcılığında sürdürülebilir, eşit, güvenli çalışma alanları yaratarak ekonomik refah odaklı çalışan toplulukların agorası,

Doğal afetlere hazırlık ve müdahale; Şeyda Sever’in kolaylaştırıcılığında yurttaşların olası doğal afetlere hazırlanması, olası zararların en aza indirilmesi ve afetler sonrası herkesi kapsayan toparlanma süreçleri üzerine çalışan toplulukların agorası,

Bilim, teknoloji ve inovasyon; Burak Keskin’in kolaylaştırıcılığında refah düzeyini ve hakları koruyup iyileştirmek için bilim, teknoloji, inovasyondan faydalanan toplulukların agorası,

Barış ve diyalog; Esra Yıldırmış’ın kolaylaştırıcılığında şiddetsizliği teşvik etmeye, kutuplaşmayı azaltmaya ve çatışmayı hafifletmeye odaklanan toplulukların agorası,

Politika savunuculuğu ve katılım, Mevlüde Sahillioğlu’nun kolaylaştırıcılığında politika geliştirme süreçlerinde yurttaşların daha çok sesinin duyulması, sivil ve siyasi katılımın artırılmasına odaklı toplulukların agorası,

oldu.

Ardından katılımcılar tematik alanlardaki topluluklarla bir araya gelip planlarını paylaştı. Kesişen alanlarda iş birliği olasılıklarını değerlendirdi.

Akşam da amfitiyatroda “Hikaye 22. yüzyılda geçiyor” başlığıyla doğaçlama tiyatro gösterisi sergilendi. Ana tema çocuk haklarıydı.

Sivil toplumu yarına hazırlamayı konuştular

Etkinliğin son gününde ise Arayüz Kampanyası’ndan Nevzat Taşçı, Onarım Atölyesi’nden Ekin Al ve Sosyal İklim Derneği’nden Gaye Tuğrulöz; 22. yüzyılda dünyayı nelerin beklediği, yeni bir agora için fırsat, imkan ve zorluklar neler olduğu ile sivil toplumun yarına hazırlanmak için yapması gerekenleri konuştu. Katılımcılar da panelde söz aldı.

Panelden sonra agorada dünyalar.’ın kapanışı yapıldı.

(HA)