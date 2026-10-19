Siverek’te tecavüz davası: Sanık avukatından kadına “Neden intihar etmedin?” sorusu

Urfa’nın Siverek ilçesinde kaçırılarak tecavüze uğradığını söyleyen bir kadına ilişkin davanın ilk duruşmasında üç sanık tahliye edildi. Sanık avukatı Murat Toprak, duruşmada kadına “Madem tecavüze uğradıysa, orada o kadar bıçak vardı neden intihar etmedi?” diye sordu.

Urfa’nın Siverek ilçesinde bir kadının kaçırılarak tecavüze uğramasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla açılan davada mahkeme, tutuklu yargılanan üç sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşmaya Özgür Kadın Hareketi (TJA), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) Urfa Şubesi, Urfa Barosu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa il ve ilçe örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Biri çocuk olmak üzere tutuklu yedi sanık duruşma salonunda hazır edilirken, tecavüze uğradığını belirten kadın duruşmaya psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada tanıklar dinlendi. Türkçe bilmeyen tanıkların Kürtçe ifade vermek istemesi üzerine mahkeme başkanı, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, sizleri Türkçe konuşturamıyoruz” diyerek tanıkları Türkçe konuşmaya zorladı.

ÖHD Urfa Şubesi, Urfa Barosu, Kadın Yaşam Evi Dayanışma Derneği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yalnızca bakanlığın talebini kabul etti.

Kadının avukatları: Mahkeme heyeti kadını sorguluyor

Aranın ardından söz alan kadının avukatları, kadının evlenmeyi kabul etmediği için kaçırıldığını ve birden fazla kişinin katıldığı, planlı bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Avukatlar, olayın ardından kadının ve ailesinin tehdit edildiğini, kadının evlenmeye zorlandığını belirtti.

MA'nın haberine göre, Avukat Zeynep Dilek Polat, yargılamada kadınlara ve çocuklara yönelik cezasızlık politikasının etkili olduğunu söyledi. Duruşma sırasında sanıkların çelişkili beyanlarına itiraz edilmediğini, buna karşılık kadının sorgulandığını belirten Polat, şöyle konuştu:

“İki gündür duruşma devam ediyor. Ancak biz şunu görüyoruz, mahkeme heyeti sanıkların çelişkili beyanlarına itiraz etmiyor. Aksine kadını sorgulayan bir durumla karşı karşıyayız. Tecavüze uğrayan kadın şahsında devam eden duruşmada kadınlar olarak hepimiz şiddete maruz kalıyoruz.”

Polat’ın sözleri üzerine mahkeme başkanı, “Biz kimi dövmüşüz?” diye yanıt verdi.

Sanık avukatı kadının bilekliğini gündeme getirdi

Duruşmada söz alan sanık avukatı Turan Bahçıvan, kadının bileğinde bulunan sarı, kırmızı ve yeşil renkli bilekliği gündeme getirdi. Bahçıvan, “Tecavüze maruz kalan kadının bileğinde sarı, kırmızı ve yeşil bileklik bulunuyor. Bu bir örgüte ait bir renktir. Neden koluna takıyor?” dedi.

Kadının avukatları bu sözlere tepki göstererek Kürt halkının ulusal renklerinin çarpıtılmasına itiraz etti.

Sanık avukatı: “Neden intihar etmedi?”

Sanık avukatı Murat Toprak ise kadının yaşadıklarını sorgulayan bir soru yöneltti. Toprak, “Kadın madem tecavüze uğradıysa, orada o kadar bıçak vardı neden intihar etmedi?” dedi.

Tutuklu sanıklardan korucu Şahin Susen’in avukatı Mehmet Yabansu da müvekkilinin korucu olduğunu belirterek, “Yapmış olduğu birçok şey mesleki faaliyetleri kapsamındadır” diye konuştu.

Üç sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, aranın ardından Fatma Susen’in ev hapsiyle, Şahin Susen ve Halil Susen’in ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Biri çocuk dört sanığın tutukluluk hâlinin devamına hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 18 Aralık’a erteledi.

Kadınlar adliye önünde açıklama yaptı

Duruşmanın ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Amed Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, kadının yaşadıklarını anlatmak ve tecavüze uğradığını ispatlamak zorunda bırakılmasına tepki gösterdi.

Cupolo, “Bugün burada bir kadına, tecavüze uğradığını ispatlamak için defalarca tecavüz olayını anlatması dayatıldı. Tüm bunların cezasızlık politikasından kaynaklandığını biliyoruz. TJA aktivistleri olarak bu ve buna benzer olayların takipçisi olacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir köyde yaşayan kadın, 16 Haziran’da evinin önünde bulunduğu sırada bir grup tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ailesi jandarmaya başvurarak olaya karıştığını belirttiği kişilerin isimlerini verdi.

Ailesinin girişimleri sonucu 17 Haziran’da bulunan kadın, kaçırıldığı süre boyunca alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.

Soruşturma kapsamında Arif Susen, Fatma Susen, Halil Susen, Mehmet Susen, Şahin Susen, Şehmus Susen ve bir çocuk tutuklandı. Adnan Menderes Susen, İzzettin Susen, Mustafa Susen ve Şemse Susen de iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)