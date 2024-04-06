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HABER
Yayın Tarihi: 6 Nisan 2024 23:45
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 00:10
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Siverek’te seçim yenilenecek

Urfa'nın Siverek ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Siverek’te seçim yenilenecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Urfa İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi’nin Siverek ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, inceleme sonrası kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

AKP 64 oy farkla kazanmıştı

Siverek’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre AKP adayı Ali Murat Bucak 45 bin 369 oyla yüzde 40.23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol 45 bin 305 oyla yüzde 40.17 oy oranına ulaşmıştı.

(VC)

31 mart yerel seçimleri Seçim 2024 urfa siverek yeniden refah partisi AKP
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