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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2025 16:23
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Sivas’ta maden karşıtı eylem: “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”

Zara'da bir kömür ocağında meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybetmesi sonrası Sivas Çevre Platformu eylem yaptı. Platform, madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulmasını ve sorumluların yargılanmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sivas’ta maden karşıtı eylem: “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”

Sivas’ın Zara ilçesinde 26 Mayıs’ta ruhsatsız olarak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası kamuoyunun tepkisi büyürken, bugün Sivas Kent Meydanı’nda Sivas Çevre Platformu öncülüğünde maden karşıtı bir eylem gerçekleştirildi.

Eylemde konuşan Sivas Çevre Platformu temsilcisi Adnan Yılmaz, yaşanan patlamanın sadece bir "kaza" değil, yıllardır süregelen çevre ve işçi güvenliği politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Yılmaz, madenin bölge halkının tüm itirazlarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Doğamıza, derelerimize, ormanlarımıza baktıklarında sadece parayı, altını, demiri gören bir anlayış var. Bu anlayış, yaşam hakkını hiçe sayıyor. Özellikle son 23 yıldır, iktidarın yaptığı yasa değişiklikleri ile ülkemiz yerli ve yabancı şirketlerin açık sömürüsüne bırakıldı.”

Patlamada hayatını kaybeden İran uyruklu işçi Ali Rıza Nesirzade’yi anarak sözlerine devam eden Yılmaz, şirketlerin güvencesiz işçi çalıştırdığını, patlayıcıların da yasa dışı yollarla hazırlandığını ifade etti. Patlamanın “kaçak şekilde üretilmiş bir patlayıcının neden olduğu” bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları ekledi:

“Bu patlamanın ardında tanıdık bir hikâye var: Kapasite artırımı için usulsüz yapılan patlatmalar, mevzuata aykırı üretim yöntemleri. Madenin sahibi Fahrettin Kıtlık’ın, ‘Ocağımız kapalıydı’ sözleri gerçeği yansıtmıyor. Eğer ocak kapalıysa, orada neden işçiler çalışıyordu?”

Yılmaz, geçmişte Soma ve İliç’te yaşanan felaketleri hatırlatarak Bolucan, Kardere ve Söğütözü köyleri sınırlarında sürdürülen maden faaliyetlerinin derhal ve koşulsuz durdurulmasını talep etti.

“Yeni Zara’lar yaşanmasın”

Yılmaz, “Yeni Soma’lar, yeni İliç’ler, yeni Zara’lar yaşanmamalı” diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Çevre tahribatına da dikkat çeken platform, Türkiye’nin yerli ya da uluslararası şirketler tarafından ‘Afrika misali’ çölleştirildiğini, su kaynaklarının tükendiğini ifade etti.

Eylem, "Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde, paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız" diyen bir Kızılderili atasözü ile son buldu.

Sivas Çevre Platformu, patlamada hayatını kaybeden Ali Rıza Nesirzade’yi saygıyla andıklarını ve yaralı işçilere acil şifalar dilediklerini belirterek, "Bir kişi daha eksik olmayacağız" mesajı verdi.

Sivas'ta yöre halkının kapatılmasını istediği madende patlama: 1 ölü 2 yaralı
Sivas'ta yöre halkının kapatılmasını istediği madende patlama: 1 ölü 2 yaralı
27 Mayıs 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sivas Çevre Platformu kömür madeni maden zara
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/haber/sivas-ta-yore-halkinin-kapatilmasini-istedigi-madende-patlama-1-olu-2-yarali-307802
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/haber/sivas-ta-yore-halkinin-kapatilmasini-istedigi-madende-patlama-1-olu-2-yarali-307802
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