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YAŞAM
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 16:27
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 17:27
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Sivas’ta köylülerin peşine takılan vaşak DKMP’ye teslim edildi

Bir köylünün peşine takılarak Küplüce köyüne kadar gelen vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/sivasta-koylulerin-pesine-takilan-vasak-yavrusu-dkmpye-teslim-edildi.jpg
Görsel: Anadolu Ajansı

Sivas’ın Küplüce köyünde yaşayan Birol Doğan, iki gün önce (3 Ekim) odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusu ile karşılaştı. Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmayarak köye kadar geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Doğan'ın annesi Hacer Doğan, fotoğrafını çekerek İstanbul'da yaşayan oğluna gönderdiği hayvanın vaşak olduğunu öğrenince iki gün boyunca süt ve tavuk etiyle hayvanı besledi.

“Aslana benziyor”

Bilgi verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri, vaşağı koruma altına aldı.

Daha önce hiç vaşak görmediğini belirten Hacer Doğan, şöyle dedi:

"Sırtı aynı aslana benziyor. İlk gördüğümde çok şaşırdım ve bırakmadım. İki gün boyunca süt ve tavukla besledim. Çok sevdim, öptüm onu. Ayrılacak olmaktan dolayı çok üzülüyorum."

Yavru vaşak bir süre rehabilite merkezinde koruma altında tutulacak, daha sonra ise doğal ortamına bırakılacak.

Vaşak hakkında

Orta ve Güney Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan küçük bir yırtıcı kedi türü. 

Türkiye, vaşakların yaşadığı birçok farklı alt türün habitatı. Türkiye'de yaşayan vaşak türleri, Kafkas vaşağı (Caracal caracal), Avrupa vaşağı (Lynx lynx) ve Anadolu vaşağı (Lynx lynx dinniki) olarak bilinir. Genellikle Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yaşarlar.

Vaşaklar, CITES (Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altında olsa da Türkiye'deki vaşak nüfusu, habitat kaybı, avlanma ve yasa dışı ticaret gibi faktörler nedeniyle tehlikede. 

(TY)

vaşak yaban hayatı
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