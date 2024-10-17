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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 11:54
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 12:50
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Sivas’ta arka arkaya deprem: Okullar tatil edildi

Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Sivas Valiliği, yaptığı açıklamada okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sivas’ta arka arkaya deprem: Okullar tatil edildi
*Fotoğraf: AA

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), açıklamasına göre deprem, saat 11.29'da yerin 10.57 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kentte saat 11.39'da da 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Sivas'ın Akpınar ilçesi olarak açıkladı.

Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak belirtirken; derinliğini 3.6 kilometre olarak ifade etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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(RT)

Haber Yeri
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