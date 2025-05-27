Sivas'ta yöre halkının kapatılmasını istediği madende patlama: 1 ölü 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında dün (26 Mayıs) 16.00 sularında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kardere ve Bolucan köyü arasındaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlamadan sonra çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas Valiliği ise olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”

Bağımsız Maden-İş: Ocak gayriresmî, işçiler kaçak

Bağımsız Maden-İş Sendikası madenin gayriresmî işletildiği belirtilerek “Bu bir iş cinayetir” dedi.

Madenin HemGrup A.Ş. tarafından işletildiğini aktaran sendika, firmanın ocağı usulsüz genişletme çalışmaları sırasında kaçak dinamit patlattığını söyledi.

Sendika “Şirkette sadece 2 işçi çalışıyormuş gibi bildirim yapılarak çoğu yabancı olan işçilerin kaçak çalıştırıldığını ve yapılan şikayetlerin yetkililerce sonuçsuz bırakıldığını öğrendik” diye açıklama yaptı.

Yöre halkı madene karşı eylem yapmıştı

Kömür ocağının genişletilmesi için 4 Mayıs’ta bilirkişi keşfi yapılmıştı. Aynı gün İstanbul’dan giden yaşam savunucuları ve yöre halkı madeni protesto etmişti.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları madenin genişletme çalışmalarına karşı duruma tepki göstererek "Doğama, suyuma, toprağıma dokunma" demişti. "Köylerimiz yok edilmesin" diyerek yetkililere seslenmişti.

Günde 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporlarına göre 2024'te iş cinayetlerinde ölen 1897 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Sadece geçtiğimiz ay (Nisan) en az 152 işçi çalışırken öldü.

Madenlerdeki kaza oranında Türkiye Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Yine İSİG Meclisi’nin araştırmasına göre 2002-2021 arasında en az 1890 maden işçisi hayatını kaybetti.

Soma’da 301, Amasra 42, Karadon’da 30, Küre’de 19, Mustafakemalpaşa’da 19, Ermenek’te 18, Gediz’de 18, Dursunbey’de 17, Şirvan’da 16, Çöllolar’da 11, İliç’te 9, Aşkale’de 8, Kozlu’da 8 maden işçisi öldü.

2013-2023 arasında kaçak ocaklarda, göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması veya sıkışma gibi nedenlerle en az 47 madenci hayatını kaybetti.

(HA)