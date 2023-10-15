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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 17:39
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2023 17:43
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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Kazada yaralanan bir yolcu gazetecilere, "Otobüs hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Biz de bu hale geldik" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/15/sivas-ta-yolcu-otobusu-devrildi-7-kisi-oldu-40-kisi-yaralandi.jpg
Fotoğraf: Sivas Emniyet Müdürlüğü

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. (40) yönetimindeki yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 2’si çocuk 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında sürücünün de bulunduğu 40 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Gürün Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

“Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi”

Yaralılardan Vedat Taş, gazetecilere, "Otobüs hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Biz de bu hale geldik." dedi.

İhsan Kırtepe ise kaza esnasında uyuduğunu söyledi. Otobüsün sürüklendiğini anlatan Kırtepe, "Uyuyordum, bir anda ses geldi. Arabanın sürüklendiğini gördüm." diye konuştu.

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