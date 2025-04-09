Sivas'ta anne ve iki yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi

Ayıları beslemenin zararları

Ayıların kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor. Bu durum, insan ve ayı karşılaşmalarını artırırken, ayıların kentlerde görülmesi hem onlar hem insanlar için riskli. Ayıların insanlar tarafından beslenmesi ise ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, ayılar beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu ise onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” ilân edilerek öldürülmelerine neden oluyor.

Öte yandan, ayıların insanlar tarafından beslenmeleri avlanma içgüdülerini de zayıflatıyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda ayıların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)