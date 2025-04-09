ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 14:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 14:20
1 dk Okuma

Sivas'ta anne ve iki yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi

Yayladaki evlerin arasında gezinen ayılar, kısa süre sonra doğal yaşam alanlarına döndü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sivas'ta anne ve iki yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi
Temsili bir yavru ve anne ayı görseli, Kaynak: Canva

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde anne ayı ve iki yavrusu yiyecek ararken görüntülendi.

Yiyecek arayan ayılar, ilçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Arpacık Yaylası'na indi.

Bir süre yayladaki evlerin arasında gezinen ve bölgede yiyecek arayan ayılar, yurttaşlar tarafından fark edildi. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayılar, daha sonra yayladan uzaklaşarak doğal yaşam alanına geri döndüler.

Ayıları beslemenin zararları

Ayıların kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor. Bu durum, insan ve ayı karşılaşmalarını artırırken, ayıların kentlerde görülmesi hem onlar hem insanlar için riskli. Ayıların insanlar tarafından beslenmesi ise ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, ayılar beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu ise onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” ilân edilerek öldürülmelerine neden oluyor. 

Öte yandan, ayıların insanlar tarafından beslenmeleri avlanma içgüdülerini de zayıflatıyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda ayıların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ekoloji ayılar yaban hayvanları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git