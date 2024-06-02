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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 20:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 22:29
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2 HAZİRAN YENİLEME SEÇİMLERİ

Sivas Güneykaya'da seçimi AKP kazandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AKP’li Hüseyin Kırışkuzu kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sivas Güneykaya'da seçimi AKP kazandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği" gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güneykaya beldesinde 4 partinin adayı yarıştı.

Beldede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı, 5 sandıkta 1021 seçmen oy kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı, görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Hüseyin Kırışkuzu 556, MHP adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 20 ve Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy aldı, 34 oy geçersiz sayıldı.

Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre Güneykaya belde belediye başkanı seçildi.

Ne olmuştu?

Güneykaya beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde MHP adayı Hasan Erçoban 333, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kaan Ünal 158, AKP adayı Hüseyin Kırışkuzu 149, Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 7 oy almıştı.

Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

(VC)

31 mart yerel seçimleri 2 haziran yenileme seçimleri sivas AKP güneykaya
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